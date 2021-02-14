Девушка с уродливым шрамом на груди вопреки всему стала успешной моделью (фото)

Несмотря на сложные обстоятельства, британка подписала крупный модельный контракт и прославилась

В жизни 21-летней Сесилии было немало испытаний. Девушка неохотно вспоминает о том периоде жизни, отмечая, что мозг блокирует негативные воспоминания.

Джой пояснила, что рак дал о себе знать во время отдыха с родителями на море. Ей было всего 14 лет. Тогда будущая модель заметила резкое ухудшение зрения, которое прогрессировало.

В результате медицинского обследования были выявлены две опухоли в головном мозге и еще две – в позвоночнике. Они росли, а состояние Сесилии ухудшалось. В итоге ей пришлось пережить радиотерапию, химиотерапию, операцию на мозге и даже пересадку стволовых клеток.

Затем Джой перенесла две трансплантации – почки и сердца. Последняя операция навсегда оставила след на ее теле в виде огромного шрама посредине груди.

Несмотря на то, что одна из опухолей мозга и образование в позвоночнике все еще остались, они значительно уменьшились в размере и не мешают инстадиве вести активную жизнь. Девушка заключила контракт с крупным модельным агентством, которое сотрудничает с манекенщицами с ограниченными возможностями.

Сесилия поборола свои комплексы и уже не стесняется демонстрировать тело, принимая участие в различных съемках. Джой развивает страничку в социальных сетях, где рассказывает о своей жизни. Она считает очень важным не акцентировать внимание лишь на модельной внешности. «Это неправильно. Особенно когда идеальные тела, которые нам показывают, далеки от того, как большинство из нас действительно выглядит. Быть другим — не значит быть недостойным», - подчеркивает звезда.

Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.