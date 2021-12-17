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    Економіка та фінанси

    «Слуги» перенесли розгляд закону про накопичувальну пенсію

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    Запуск накопичувальної пенсійної системи нардепи розглянуть наступного року&nbsp; - «Слуги» перенесли розгляд закону про накопичувальну пенсію
    Запуск накопичувальної пенсійної системи нардепи розглянуть наступного року 
    фото: Укрінформ

    Нардепи не готові сьогодні розглядати пенсійний законопроєкт

    Голова фракції «Слуга народу» в Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що парламент на початку 2022 року повинен розглянути закон про запуск накопичувальної пенсійної системи.

    «Це крута реформа. Мені дуже соромно, що ми в цьому році не змогли хоча б почати цей процес. Там комплекс з шести законів. Ну, будемо займатися цим в січні», – сказав він журналістам в кулуарах парламенту.

    Арахамія навів приклад, як працює накопичувальна пенсійна система у Америці.

    «Я у 2004 році працював у США. Коли я вперше прийшов на роботу, мені кажуть: «Ось твій пенсійний рахунок, скільки будеш скидати?» Я питаю: «А як це працює?» Відповідають: «От скільки ти скинув, роботодавець має подвоїти цю суму». У вас є таке природнє бажання спочатку взяти із роботодавця якомога більше. Але від себе теж треба «відщипнути». Кожного місяця ви можете це змінювати. Фактично потім іде такий в реальному часі розрахунок, залежно від ваших вкладів, скільки отримуватимете у майбутньому, коли вийдете на пенсію. У США, до речі, ці кошти можна інвестувати у нерухомість, акції і таке інше», – розказав він.

    Також Арахамія розказав, що в лютому буде презентовано проєкт масштабної податкової реформи, а голосувати за неї будуть, орієнтовно, в березні.

    Крім того, одне з перших завдань Ради на наступний рік – ухвалення законопроєктів президента про економічний паспорт українця.

    Нагадаємо, що українське законодавство передбачає два рівні державного пенсійного забезпечення: солідарну систему (працюючі забезпечують пенсіонерів) і накопичувальну (обов'язкові відрахування собі на пенсію). Зараз діє тільки солідарна система, але Пенсійний фонд має хронічний дефіцит, який доводиться закривати з державного бюджету.

    Накопичувальну систему планували ввести ще з 2013 року, але постійно відкладали.

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    «Слуги» перенесли розгляд закону про накопичувальну пенсію