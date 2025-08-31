Дизайнерка одягу Зеленських вдруге стала мамою

Бізнесвумен з чоловіком разом вже понад 5 років

Ельвіра Гасанова розсекретила стать дитини та її ім'я

Відома українська дизайнерка Ельвіра Гасанова народила другу дитину. Зіркова модельєрка, послугами якої користуються, зокрема, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, стала мамою хлопчика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Гасанової.

«Вітайте, Даміров Давід Ехтірам огли (в перекладі з азербайджанської мови «син, нащадок». – «Главком»)! 5100 (вага хлопчика в грамах при народженні. – «Главком») це вам не жарти», – написала Ельвіра Гасанова.

Дизайнерка опублікувала чорно-білу фотографію з пологового, на якій зображена рука новонародженого сина та бирка з інформацією. Гасанова також зізналась в кохані своєму чоловікові, Ехтірамові Дамірові. В листопаді 2021 року в них народилась донька, яку назвали Айлін.

Ельвіра Гасанова показала ручку сина фото: Instagram/gasanova_elvira

Лайки та коментарі під дописом Ельвіри Гасанової залишили чимало представників українського шоу-бізнесу. Багато хто з них користується послугами брендів Gasanova та Damirla, власницею яких і є Гасанова.

Ааа, wow!!! Мої хороші ! Яка я рада за вас, – переможниця Євробачення-2016, співачка Джамала.

Вітаю!!! Ви класні, тому щиро радію, що вас стаж більше, – блогерка Христина Горняк.

Ти – супержінка, – модель Алла Костромічова.

Зазначимо, що в одяг, окрім президентського подружжя, обирають боксер Олександр Усик, співачка Джамала, ресторатор Євген Клопотенко, гурт Ziferblat та інші відомі публічні особистості.

Напередодні Володимир Зеленський вітав українців з Днем Незалежності України в образі бренду Гасанової фото: Instagram/damirli_official

Перша леді України Олена Зеленська також час від часу обирає образи від Ельвіри Гасанової фото: Instagram/gasanova.brand

Титулований спортсмен Олександр Усик часто позує на важливих подіях в одязі від Гасанової фото: Instagram/damirli_official

