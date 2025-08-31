Головна Скотч Життя
Дизайнерка одягу Зеленських вдруге стала мамою

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Бізнесвумен з чоловіком разом вже понад 5 років
фото: Instagram/gasanova_elvira

Ельвіра Гасанова розсекретила стать дитини та її ім'я

Відома українська дизайнерка Ельвіра Гасанова народила другу дитину. Зіркова модельєрка, послугами якої користуються, зокрема, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, стала мамою хлопчика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Гасанової.

«Вітайте, Даміров Давід Ехтірам огли (в перекладі з азербайджанської мови «син, нащадок». – «Главком»)! 5100 (вага хлопчика в грамах при народженні. – «Главком») це вам не жарти», – написала Ельвіра Гасанова.

Дизайнерка опублікувала чорно-білу фотографію з пологового, на якій зображена рука новонародженого сина та бирка з інформацією. Гасанова також зізналась в кохані своєму чоловікові, Ехтірамові Дамірові. В листопаді 2021 року в них народилась донька, яку назвали Айлін.

Ельвіра Гасанова показала ручку сина
Ельвіра Гасанова показала ручку сина
фото: Instagram/gasanova_elvira

Лайки та коментарі під дописом Ельвіри Гасанової залишили чимало представників українського шоу-бізнесу. Багато хто з них користується послугами брендів Gasanova та Damirla, власницею яких і є Гасанова.

  • Ааа, wow!!! Мої хороші ! Яка я рада за вас, – переможниця Євробачення-2016, співачка Джамала.
  • Вітаю!!! Ви класні, тому щиро радію, що вас стаж більше, – блогерка Христина Горняк.
  • Ти – супержінка, – модель Алла Костромічова.

Зазначимо, що в одяг, окрім президентського подружжя, обирають боксер Олександр Усик, співачка Джамала, ресторатор Євген Клопотенко, гурт Ziferblat та інші відомі публічні особистості.

Напередодні Володимир Зеленський вітав українців з Днем Незалежності України в образі бренду Гасанової
Напередодні Володимир Зеленський вітав українців з Днем Незалежності України в образі бренду Гасанової
фото: Instagram/damirli_official
Перша леді України Олена Зеленська також час від часу обирає образи від Ельвіри Гасанової
Перша леді України Олена Зеленська також час від часу обирає образи від Ельвіри Гасанової
фото: Instagram/gasanova.brand
Титулований спортсмен Олександр Усик часто позує на важливих подіях в одязі від Гасанової
Титулований спортсмен Олександр Усик часто позує на важливих подіях в одязі від Гасанової
фото: Instagram/damirli_official

Раніше «Главком» писав, що телеведуча Леся Нікітюк оригінально привітала волонтера Сергія Притулу із народженням сина.

діти вагітність дизайнер

Життя

Покоління зумерів диктує моду: п'ять головних джинсових трендів
Покоління зумерів диктує моду: п'ять головних джинсових трендів
Журналіст збирав неймовірну колекцію 48 років і потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Журналіст збирав неймовірну колекцію 48 років і потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Знайти пару рідкісному равлику. У Новій Зеландії стартувала кампанія
Знайти пару рідкісному равлику. У Новій Зеландії стартувала кампанія
Психологи виявили третій шлях до гарного життя, який раніше недооцінювали
Психологи виявили третій шлях до гарного життя, який раніше недооцінювали
PlayCity оштрафувало інстаграм-блогера за незаконну рекламу казино
PlayCity оштрафувало інстаграм-блогера за незаконну рекламу казино

