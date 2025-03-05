Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Після скандалу в Білому домі американці стали копіювати образ Зеленського

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Після скандалу в Білому домі американці стали копіювати образ Зеленського
Американські ветерани пропонують замовити для Зеленського «костюм мирних часів»
фото з відкритих джерел

Ветерани хочуть купити президенту України «особливий» костюм

Після суперечки у Білому домі, під час якої президент США дорікав президентові Україні за відсутність ділового костюму, американці стали замовляти одяг, ідентичний тому, що був у Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на історію, яку розповіла OBOZREVATEL дизайнерка Ельвіра Гасанова.

За її словами, після гострої розмови в Овальному кабінеті американці почали масово звертатися до її бренду. Вони замовляють аналогічні поло та футболки, аби в такий спосіб висловити солідарність з Україною. «Вони всі пишуть одне і те саме речення – що їм дуже соромно за їхнього президента, і що вони дуже хочуть показати, що американський народ з нами», – повідомила Гасанова.

Поло «Український тризуб» зацікавило американців
Поло «Український тризуб» зацікавило американців
фото: damirli.com

А один з ветеранів написав, що разом з друзями хоче оплатити костюм для Володимира Зеленського, який той вдягне, «коли закінчиться війна».

На думку Ельвіри Гасанової, рішення Зеленського прийти на зустріч з Трампом у військовому одязі – не лише власне про одяг, а про глибший символізм: «Це більше, ніж про одяг, це про те, що він дійсно розуміє народ і всіма ознаками хоче показати, що він поряд зі звичайними людьми, а не у цих костюмах, у яких всі хочуть його бачити».

Нагадаємо, Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Під час цієї зустрічі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка.

Одною з претензій американської сторони до Володимира Зеленського було те, що президент України приїхав на зустріч не у костюмі, а у військовому одязі.

«Главком» писав, що на зустрічах з очільниками інших країн Дональд Трамп не демонстрував такої відданості дрес-коду.

Також стало відомо, що танцюрист та хореограф Дмитро Дікусар, який на початку повномасштабної війни РФ проти України долучився до ЗСУ, потролив американських любителів костюмів власним фото у військовій формі, на якому домалював комірець білої сорочки, чорну краватку та силует піджака.

Читайте також:

Теги: ветеран США дизайнер Україна Володимир Зеленський стиль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Чикаго» – мюзикл, де вирують пристрасті, амбіції та блиск, втілені у чарівному поєднанні джазу і драматичних історій
Куди сходити у Києві на вихідні 8-9 лютого: перелік культурних подій
7 лютого, 14:01
Офіцер із позивним Джек героїчно врятував дві роти під Сафонівкою
Вивів із оточення 102 побратимів. Десантники розказали історію капітана, який став Героєм України
8 лютого, 15:12
Жінку зловили під час продажу дитини
Продавала немовля за $20 тис. У Харкові молода мама вигадала схему заробітку
13 лютого, 16:55
За словами Галущенко, окупанти за цей час захопили 18 ГВт потужностей України
Україна відновила половину енергопотужностей – глава Міненерго
25 лютого, 04:23
За словами члена ЦВК Андрія Гевко, комісія потребує нової інформаційної аналітичної системи «Вибори». Але все впирається в гроші
Не тільки війна. Член ЦВК пояснив, що заважає проведенню виборів
20 лютого, 15:37
Зеленський: Де ж дружба між США та Україною?
Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом
1 березня, 01:44
Голдберг припустила, що людям, які проголосували за Трампа, могло не сподобатися те, що вони побачили
Американська акторка Вупі Голдберг стала на бік Зеленського та підтримала Україну
Вчора, 03:43
Фінський президент вважає, що інколи публічна дипломатія не працює
Президент Фінляндії знайшов оригінальний спосіб, як помирити Зеленського і Трампа
3 березня, 18:50
Премʼєр-міністр зробив заяву щодо підвищення тарифів на комуналку
Чи планує уряд підвищувати тарифи на комуналку? Шмигаль відповів
Вчора, 14:09

Суспільство

Після скандалу в Білому домі американці стали копіювати образ Зеленського
Після скандалу в Білому домі американці стали копіювати образ Зеленського
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні
Інвалідний скандал на Хмельниччині: стало відомо, скільки прокурорів вже звільнилися (документ)
Інвалідний скандал на Хмельниччині: стало відомо, скільки прокурорів вже звільнилися (документ)
Прокурори, які вляпалися в «інвалідний» скандал, отримують… солідні виплати
Прокурори, які вляпалися в «інвалідний» скандал, отримують… солідні виплати
Захищав Бахмут, виконував бойові завдання на Харківщині. Згадаймо Григорія Лапчака
Захищав Бахмут, виконував бойові завдання на Харківщині. Згадаймо Григорія Лапчака
Речник ДПСУ повідомив, на скільки поменшало спроб незаконного перетину кордону
Речник ДПСУ повідомив, на скільки поменшало спроб незаконного перетину кордону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
32K
Скільки американців винуватять Україну у розв'язанні війни? Опитування Reuters
30K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
13K
Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
13K
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua