Після скандалу в Білому домі американці стали копіювати образ Зеленського
Ветерани хочуть купити президенту України «особливий» костюм
Після суперечки у Білому домі, під час якої президент США дорікав президентові Україні за відсутність ділового костюму, американці стали замовляти одяг, ідентичний тому, що був у Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на історію, яку розповіла OBOZREVATEL дизайнерка Ельвіра Гасанова.
За її словами, після гострої розмови в Овальному кабінеті американці почали масово звертатися до її бренду. Вони замовляють аналогічні поло та футболки, аби в такий спосіб висловити солідарність з Україною. «Вони всі пишуть одне і те саме речення – що їм дуже соромно за їхнього президента, і що вони дуже хочуть показати, що американський народ з нами», – повідомила Гасанова.
А один з ветеранів написав, що разом з друзями хоче оплатити костюм для Володимира Зеленського, який той вдягне, «коли закінчиться війна».
На думку Ельвіри Гасанової, рішення Зеленського прийти на зустріч з Трампом у військовому одязі – не лише власне про одяг, а про глибший символізм: «Це більше, ніж про одяг, це про те, що він дійсно розуміє народ і всіма ознаками хоче показати, що він поряд зі звичайними людьми, а не у цих костюмах, у яких всі хочуть його бачити».
Нагадаємо, Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Під час цієї зустрічі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка.
Одною з претензій американської сторони до Володимира Зеленського було те, що президент України приїхав на зустріч не у костюмі, а у військовому одязі.
«Главком» писав, що на зустрічах з очільниками інших країн Дональд Трамп не демонстрував такої відданості дрес-коду.
Також стало відомо, що танцюрист та хореограф Дмитро Дікусар, який на початку повномасштабної війни РФ проти України долучився до ЗСУ, потролив американських любителів костюмів власним фото у військовій формі, на якому домалював комірець білої сорочки, чорну краватку та силует піджака.
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