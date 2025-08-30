Чи міг Зеленський заборонити собі переговори з Путіним? Указ трирічної давності проаналізував експерт-конституціоналіст

Андрій Магера: указ президента № 679 ніяк не впливає на можливість проведення переговорів між Зеленським і Путіним з юридичної точки зору

Указ Володимира Зеленського № 679, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В. Путіним», як і жоден інший акт, ба навіть жоден закон України не можуть обмежувати конституційних повноважень президента. Про це заявив колишній заступник голови Центральної виборчої комісії та експерт-конституціоналіст Андрій Магера в матеріалі «Главкома» «Переговори з Путіним неможливі? Що диктує указ Зеленського трирічної давнини».

«Відповідно до статті 102 Конституції України, на президента покладений певний функціонал. Він не просто глава держави, він також представляє Україну у відносинах з іншими державами, тобто він є уповноважений представник нашої держави. І на виконання цих функцій, викладених у ст. 102 Конституції, зокрема, є 3, 4 і 5 пункти статті 106 Конституції, де зазначено конкретні повноваження президента України: визнавати іноземні держави, призначати і відкликати послів та інших дипломатичних представників України в інших державах і при міжнародних організаціях, вести переговори й укладати міжнародні договори... Тобто все зводиться до того, що жоден закон, жоден акт, в тому числі акт президента не може обмежувати повноваження глави держави», – підкреслив фахівець.

За словами Магери, указ № 679 ніяк не впливає на можливість проведення переговорів між Зеленським і Путіним з юридичної точки зору. Андрій Магера нагадав, що, згідно зі статею 8 Основного Закону, норми Конституції України є нормами прямої дії, а отже – застосовуються поза волею чи бажанням інших державних органів і незалежно від наявності різних документів.

«Наскільки указ може поширюватися на інших посадових осіб, наприклад, на міністра закордонних справ, на прем’єр-міністра, на глав дипломатичних представництв України за кордоном – це цікаве питання. Проте і на прем’єра, і на міністра закордонних справ поширюється Віденська конвенція 1969 року про право міжнародних договорів. Узагалі ці три посадові особи – президент, прем’єр-міністр і міністр закордонних справ – мають право представляти державу в міжнародних відносинах без будь-якого спеціального повноваження, за замовчуванням. Чи може це поширюватися, наприклад, на послів? Справа в тому, що на них діє Закон про дипломатичну службу України. Звісно, що президент здійснює зовнішньополітичну діяльність на засадах, визначених законом України. Проте повноваження послів теж визначені Законом про дипломатичну службу», – пояснив ексзаступник голови ЦВК.

Адвокат Дмитро Бузанов уточнив: заборонити президентові України вести переговори з Росією можна лише змінивши Конституцію.

Нагадаємо, на одному з пресбрифінгів Зеленський публічно роз’яснив: три роки тому деякі люди в Україні почали передавати йому ультиматуми від Росії, і тому, щоб уникнути сепаратизму, було прийнято указ № 679. «Люди пана Медведчука (Віктор Медведчук, – «Главком»), Новинський (Вадим Новинський, – «Главком»), особисто… представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною телефоном у найскладніший момент, коли ми були у блокаді (з 24 лютого до 2 квітня 2022 року на території Київщини тривали бої, – «Главком»). Говорили про те, як треба здавати Україну, як і куди мені треба бігти, інакше мене не буде, моєї сім'ї тощо. Таких ультиматумів було дуже багато, коли хтось представляв інтереси Росії, а саме Путіна, і давав відповідні сигнали», – сказав президент.

Український лідер пояснив, що рішенням РНБО він підкреслив те, що й так прописано у Конституції. «Саме я можу виконувати цю місію і ніхто, окрім мене, не може вести перемовини щодо суверенітету, територіальної цілісності України, нашого курсу з лідером Росії та інших країн… Тому наратив, що я повинен щось там (указ, – «Главком») скасувати, – це наратив виключно РФ. Я собі не можу і нічого не забороняв», – наголосив Володимир Зеленський.

До слова, днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав російського диктатора Володимира Путіна провести особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та пригрозив санкціями, якщо Росія уникатиме такої зустрічі.

Тим часом спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що голова Кремля Володимир Путін висловив бажання завершити війну в Україні. Сполучені Штати хочуть домогтися врегулювання війни Росії проти України, а також миру на Близькому Сході до кінця 2025 року.