«Подумала, що не виживу». Олімпійська чемпіонка народила сина у «швидкій»

Триразова олімпійська чемпіонка з плавання шведка Сара Сьєстрем розповіла, що народила первістка у машині швидкої допомоги прямо біля входу до лікарні. Про це інформує «Главком».

У вівторок, 26 серпня, 32-річна Сьєстрем стала мамою.

«Наш прекрасний син Адріан народився просто біля входу до лікарні, в машині швидкої допомоги. За п'ять годин до його народження ми пішли на огляд, бо я відчувала, що пологи вже близько. Але нас відправили додому. Через деякий час все швидко змінилося, перейми стали нестерпно болючими», – написала Сьєстрем.

Вона також зазначила, що відчувала нестерпний біль.

«Поїздка до лікарні здавалася нескінченною, незважаючи на те, що машина їхала на повній швидкості з увімкненими вогнями. Біль був нестерпним, і було вже занадто пізно для знеболювання. Я справді подумала, що не виживу. Коли ми приїхали, акушери відчинили двері швидкої допомоги, а наша дитина вже була на шляху до цього світу. Він народився просто там, у хаосі, біля входу до лікарні. Мить, яка все змінила: коли його поклали мені на груди і ми почули перший крик. Від неймовірного болю та страху до найчарівнішого моменту в житті», – зазначила плавчиня.

Сьєстрем є багаторазовою чемпіонкою та рекордсменкою світу з плавання.

Нагадаємо, у 2025 році з'явилася на світ перша дитина, зачата за допомогою високоавтоматизованої методики екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Біотехнологічна компанія побудувала робочу станцію, яка проводить усі 23 етапи стандартної процедури у повністю автоматичному режимі.