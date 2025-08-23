Pinterest назвав головні тренди осені: що буде в моді, красі та дизайні

Покоління Z змінює моду та споживання, що підтверджують тренди у Pinterest

Провідна візуальна платформа Pinterest опублікувала свій звіт про тренди осені 2025 року, показавши ключові напрямки у моді, красі, дизайні інтер'єрів, кулінарії та подорожах. Головною рушійною силою трендів є покоління Z, що робить ставку на усвідомлене споживання, вінтажний стиль та індивідуальність. Про це пише «Главком».

Згідно зі звітом, користувачі все частіше шукають ідеї для повторного використання речей, про що свідчить різке зростання запитів на «вінтажну осінню естетику» та «знахідки в секонд-хенді». У відповідь на це Pinterest запускає новий розділ для онлайн-шопінгу Thrift Shop (магазин уживаних товарів).

«Цієї осені покоління Z рухається в бік секонд-хенду та екологічного шопінгу, роблячи стиль секонд-хенду не лише розумним, а й стильним. Оскільки покоління Z зараз становить понад 50% користувачів Pinterest, кількість пошукових запитів «секонд-хенд» серед цієї когорти на платформі зросла на 550%, тоді як кількість пошукових запитів «вінтажна осіння естетика» зросла на 1074%», – йдеться у звіті.

Ключові тренди на осінь 2025

Мода. Повертається Vintage Prep – класичний стиль преппі з сучасним акцентом. Популярності також набирають нейтральні відтінки, натхненні кавою, що додають образам затишку.

Цієї осені мода зосереджена на багатошарових образах та вінтажних акцентах, які дарують нове життя речам із секонд-хенду. Класичний стиль преппі тріумфально повертається, зокрема у моді буде класична смужка, щоправда у нетрадиційних міксах, продиктованих новаторством молоді покоління Z. Особливо актуальними будуть нейтральні «кавові» відтінки. Чоловіки з покоління Z доповнюватимуть свої образи вінтажними годинниками, що підкреслить їхню увагу до деталей.

Preppy – це стиль у моді, який повторює або нагадує одяг учнів, котрі готуються до вступу до коледжів або приватних шкіл. Найбільше цей стиль був популярний на східному узбережжі США, а згодом став відомим на увесь світ. Характерними ознаками такого стилю є твідові тканини, темно-сині смужки та аксесуари в стилі Old Money.

Краса. У макіяжі домінує Grunge Glam – оновлений, більш зручний варіант гранжу. За доглядом за шкірою спостерігається тренд на інгредієнти, отримані з морських рослин.

«Цієї осені б'юті-тренди поєднують зухвалість з елегантністю. Макіяж у стилі «гранж» повертається в сучасній, повсякденній інтерпретації: це легкі розтушовані тіні, глибокі відтінки та ностальгія за 90-ми. Серед зачісок також популярності набирають стрижки «піксі». Цього сезону варто звернути увагу на затишні, ностальгічні запахи яблука, ванілі та карамелі», – йдеться у звіті.

Інтер'єр. Цього сезону користувачі Pinterest трансформують свої простори, роблячи ставку на комфорт і креативність. Головним трендом є покращення повсякденного життя та перетворення кожного куточка на надихаючий і унікальний простір, незалежно від розміру чи бюджету.

Затишні пледи з класичними візерунками чи смужками, латунні свічники чи ботанічні принти впишуться в таку естетику. Інтер'єр ар-деко 1920-х років восени буде поступово відроджуватися. Дизайнери радять звернути увагу на скульптурні світильники, оксамиту оббивку меблів та дзеркала із золотим обрамленням. Усі вони додаватимуть розкоші інтер'єру.

Сучасний стиль ар-деко фото: Jay Wilde

Їжа. Серед кулінарних трендів лідирують Sweet Bread & Mini Bakes. Користувачі експериментують з декорованою солодкою фокаччею та мініатюрною випічкою.

Подорожі. У сфері туризму трендом стає Whimsical Wanderlust, який романтизує осінні поїздки до сільської місцевості Європи та Бразилії.

«Цієї осені користувачі Pinterest пакують валізи для подорожей та сонячних пригод по Європі та Південній Америці. Чи то золоті поля європейської сільської місцевості, чи то поєднання яскравих міст та природних чудес Бразилії, чи то легендарні руїни Греції та заходи сонця, мандрівники романтизують осінні канікули, як ніколи раніше», – йдеться у звіті.

До слова, кулінарні враження часто є родзинкою відпустки. Але вони також можуть стати найгіршим моментом, який залишиться в пам'яті на все життя.