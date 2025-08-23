Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Pinterest назвав головні тренди осені: що буде в моді, красі та дизайні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Pinterest назвав головні тренди осені: що буде в моді, красі та дизайні
Молодь кардинально змінює підходи до усталених речей
фото із відкритих джерел

Покоління Z змінює моду та споживання, що підтверджують тренди у Pinterest

Провідна візуальна платформа Pinterest опублікувала свій звіт про тренди осені 2025 року, показавши ключові напрямки у моді, красі, дизайні інтер'єрів, кулінарії та подорожах. Головною рушійною силою трендів є покоління Z, що робить ставку на усвідомлене споживання, вінтажний стиль та індивідуальність. Про це пише «Главком».

Згідно зі звітом, користувачі все частіше шукають ідеї для повторного використання речей, про що свідчить різке зростання запитів на «вінтажну осінню естетику» та «знахідки в секонд-хенді». У відповідь на це Pinterest запускає новий розділ для онлайн-шопінгу Thrift Shop (магазин уживаних товарів).

«Цієї осені покоління Z рухається в бік секонд-хенду та екологічного шопінгу, роблячи стиль секонд-хенду не лише розумним, а й стильним. Оскільки покоління Z зараз становить понад 50% користувачів Pinterest, кількість пошукових запитів «секонд-хенд» серед цієї когорти на платформі зросла на 550%, тоді як кількість пошукових запитів «вінтажна осіння естетика» зросла на 1074%», – йдеться у звіті.

Ключові тренди на осінь 2025

Мода. Повертається Vintage Prep – класичний стиль преппі з сучасним акцентом. Популярності також набирають нейтральні відтінки, натхненні кавою, що додають образам затишку.

Цієї осені мода зосереджена на багатошарових образах та вінтажних акцентах, які дарують нове життя речам із секонд-хенду. Класичний стиль преппі тріумфально повертається, зокрема у моді буде класична смужка, щоправда у нетрадиційних міксах, продиктованих новаторством молоді покоління Z. Особливо актуальними будуть нейтральні «кавові» відтінки. Чоловіки з покоління Z доповнюватимуть свої образи вінтажними годинниками, що підкреслить їхню увагу до деталей.

Preppy – це стиль у моді, який повторює або нагадує одяг учнів, котрі готуються до вступу до коледжів або приватних шкіл. Найбільше цей стиль був популярний на східному узбережжі США, а згодом став відомим на увесь світ. Характерними ознаками такого стилю є твідові тканини, темно-сині смужки та аксесуари в стилі Old Money.

Краса. У макіяжі домінує Grunge Glam – оновлений, більш зручний варіант гранжу. За доглядом за шкірою спостерігається тренд на інгредієнти, отримані з морських рослин.

«Цієї осені б'юті-тренди поєднують зухвалість з елегантністю. Макіяж у стилі «гранж» повертається в сучасній, повсякденній інтерпретації: це легкі розтушовані тіні, глибокі відтінки та ностальгія за 90-ми. Серед зачісок також популярності набирають стрижки «піксі». Цього сезону варто звернути увагу на затишні, ностальгічні запахи яблука, ванілі та карамелі», – йдеться у звіті.

Інтер'єр. Цього сезону користувачі Pinterest трансформують свої простори, роблячи ставку на комфорт і креативність. Головним трендом є покращення повсякденного життя та перетворення кожного куточка на надихаючий і унікальний простір, незалежно від розміру чи бюджету.

Затишні пледи з класичними візерунками чи смужками, латунні свічники чи ботанічні принти впишуться в таку естетику. Інтер'єр ар-деко 1920-х років восени буде поступово відроджуватися. Дизайнери радять звернути увагу на скульптурні світильники, оксамиту оббивку меблів та дзеркала із золотим обрамленням. Усі вони додаватимуть розкоші інтер'єру.

Сучасний стиль ар-деко
Сучасний стиль ар-деко
фото: Jay Wilde

Їжа. Серед кулінарних трендів лідирують Sweet Bread & Mini Bakes. Користувачі експериментують з декорованою солодкою фокаччею та мініатюрною випічкою.

Подорожі. У сфері туризму трендом стає Whimsical Wanderlust, який романтизує осінні поїздки до сільської місцевості Європи та Бразилії. 

«Цієї осені користувачі Pinterest пакують валізи для подорожей та сонячних пригод по Європі та Південній Америці. Чи то золоті поля європейської сільської місцевості, чи то поєднання яскравих міст та природних чудес Бразилії, чи то легендарні руїни Греції та заходи сонця, мандрівники романтизують осінні канікули, як ніколи раніше», – йдеться у звіті.

До слова, кулінарні враження часто є родзинкою відпустки. Але вони також можуть стати найгіршим моментом, який залишиться в пам'яті на все життя.

Читайте також:

Теги: туризм канікули мода молодь стиль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Покоління зумерів має інший підхід до працевлаштування
«Звільнився в перший робочий день»: у покоління зумерів новий тренд
30 липня, 16:05
Туристи можуть заощадити на напоях в готелі
Як уникнути переплат у мінібарі готелю: порада від блогерки
7 серпня, 15:33
Залишки замку у Берегові
На Закарпатті археологи знайшли руїни стародавнього замку (фото)
8 серпня, 18:01
Нічні клуби для зумерів – чужа територія, де вони почуваються не у своїй тарілці
Нічні клуби вже у минулому? Який відпочинок обирає покоління зумерів
6 серпня, 03:00
День молоді 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День молоді 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
12 серпня, 09:58
Туристи вимушені у Греції платити новий податок
Нові правила зачеплять навіть немовлят: відпочинок у Греції стане суттєво дорожчим
12 серпня, 13:09
Головні туфлі нульових та десятих повернулися в моду у 2025 році завдяки Еддісон Рей
Червона підошва повертається: TikTok-зірки та зумери перетворили культові туфлі на головний тренд року
14 серпня, 14:18
Прагнення покоління Z до конфіденційності частково зумовлене зростаючим дискомфортом від соцмереж
Молодь почала рятувати своє кохання від соцмереж: зафіксовано новий тренд
15 серпня, 03:00
Місто Лодзь втрачає популярність у поляків
У яких містах Польщі найшвидше зменшується населення: статистика
20 серпня, 08:45

Соціум

Pinterest назвав головні тренди осені: що буде в моді, красі та дизайні
Pinterest назвав головні тренди осені: що буде в моді, красі та дизайні
Декілька регіонів Росії опинились під атакою дронів
Декілька регіонів Росії опинились під атакою дронів
Було чотири бомби: стали відомі нові деталі підриву «Північних потоків»
Було чотири бомби: стали відомі нові деталі підриву «Північних потоків»
Натільний хрест врятував життя: у США чоловік дивом вижив після пострілу
Натільний хрест врятував життя: у США чоловік дивом вижив після пострілу
Інтроверт чи екстраверт? Науковці назвали новий тип особистості
Інтроверт чи екстраверт? Науковці назвали новий тип особистості
Православний архієпископ попросив вибачення за зустріч із Путіним
Православний архієпископ попросив вибачення за зустріч із Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
75K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
13K
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині
13K
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
9035
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua