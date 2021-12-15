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    Дочь Лидии Таран вакцинировалась против коронавируса

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    14-летняя Василиса самостоятельно приняла такое решение - Дочь Лидии Таран вакцинировалась против коронавируса
    14-летняя Василиса самостоятельно приняла такое решение
    Фото из открытых источников

    Дочь украинской телеведущей Лидии Таран вакцинировалась против Covid-19

    В мире советуют вакцинироваться от коронавируса не только взрослым, но и детям. Лидия Таран посоветовалась с дочкой, спросила, хочет ли она вакцинироваться. Василиса приняла сознательное решение таки прививаться.

    Ведущая призналась, что ее мама, брат и она сама вакцинированы. Поэтому хотелось бы, чтобы Василиса, которая часто бывает у бабушки, не подвергала ее опасности.

    «Еще одна причина, почему мы вакцинировали дочь – путешествия. Зимой мы планируем поехать в Европу на лыжи. Вакцинация сейчас нужна. Пандемия никуда не исчезает. Думаю, что я и бабушка будем спокойны за Василису», – прокомментировала Лидия.

    Дочь Лидии Таран вакцинировалась / Скриншот инстаграм-сторис ведущей
    Дочь Лидии Таран вакцинировалась / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

    Вакцинацию Василиса перенесла хорошо, лишь немного болела рука. Температура не поднималась: «Она уже взрослая, это ее осознанное решение. В классе Василисы есть несколько вакцинированных детей. Я ее спросила, не хочет ли и она прививаться. Дочь была не против».

    «У нас, как и в Европе, рекомендуют вакцинировать детей Pfizer, поэтому мы выбрали эту вакцину», – подытожила Таран.

    В инстаграм-сторис звездная мамочка опубликовала фото дочери из медицинского кабинета. В шутку подписала: «теперь она ВВ – вакцинированная Вася. Чувствует себя прекрасно, может начнет лучше учиться с новым чипом».

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    Теги: дети звезд
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    Дочь Лидии Таран вакцинировалась против коронавируса