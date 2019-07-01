  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят

    • Розсилка
    <div class="sel_item">Крис Пратт и Кэтрин Шварценнегер</div> - Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
    Крис Пратт и Кэтрин Шварценнегер

    Супруг американской писательницы остался в восторге от презента

    Актер, известный российскому зрителю по фильмам «Стражи Галактики» и «Мстители», Крис Прэтт недавно отметил юбилей. Ему исполнилось 40 лет. Жена артиста Кэтрин Шварценеггер решила быть оригинальной и подарила любимому двух питомцев. Только не собак и не кошек, а поросят.

    Прэтт остался в восторге от подарка. О своих впечатлениях актер написал в блоге и заверил поклонников, что животные «не пойдут на бекон».

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
    Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
    Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
    Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
    Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
    Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
    Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
    Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
    Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
    Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
    Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
    Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят
    Дочь Шварценеггера подарила мужу на юбилей двух поросят

    «Спасибо Кэтрин за моих новых питомцев – поросят породы Кун-кун! Лучший подарок на день рождения! Мы назвали их Тим и Фейт. Не могу дождаться, чтобы увидеть, когда они подрастут» – рассказал Крис.

    Новых питомцев поселят на ранчо актера, что располагается в Вашингтоне. На ферме у Прэтта уже живет большая компания животных, среди которых овцы, козы и свиньи.

     Читайте также: Возвращение блудной певицы: Лобода выступила перед руководителем офиса Зеленского
    знаменитости актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ