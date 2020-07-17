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    Жизнь

    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности

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    Топ-модель Джиджи Хадид - Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности
    Топ-модель Джиджи Хадид

    Манекенщица не скрывает свое интересное положение, как поначалу предположили СМИ

    У супермодели Джиджи Хадид все хорошо: 25-летняя модель радуется своей первой беременности и отлично себя чувствует. Об этом она рассказала в прямом эфире в Инстаграме, а заодно показала животик для тех, кто считает, что она совсем не выглядит беременной. Джиджи вовсе не скрывает свое интересное положение, как поначалу предположили СМИ, просто считает неправильным привлекать к себе внимание, когда в мире происходят более глобальные вещи.

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    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности
    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности
    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности
    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности
    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности
    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности
    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности
    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности
    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности
    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности
    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности
    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности
    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности
    Джиджи Хадид впервые показала округлившийся животик и рассказала о ходе беременности

     «Моя беременность протекает во время пандемии, и она, конечно, не самая важная вещь из всех, что сейчас происходит в мире. Поэтому я посчитала, что не стоит этим делиться с кем-то, кроме семьи и друзей. А потом началось движение Black Lives Matter, и я решила, что посты в соцсетях нужно посвятить этим целям. Но я делаю много фотографий своего животика и делюсь ими с близкими. Мне говорили, что этим временем нужно насладиться, так я и поступаю», - рассказала модель.

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    знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес Джиджи Хадид
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