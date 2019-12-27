Дочь-трансгендер Анджелины Джоли «взбудоражила ЛГБТ-сообщество»



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13-летняя Шайло Джоли Питт считается уникальным ребенком с рождения. Фотографии с ней в 2006 году были проданы глянцевым изданиям за рекордную сумму – $10 миллионов

Звездная наследница приобрела славу самого молодого инфлюенсера

13-летняя Шайло Джоли Питт официально сменила свое имя на Джона. 44-летняя Анджелина Джоли не скрывает, что ее дочь очень ждет совершеннолетия, чтобы иметь возможность совершить трансгендерный переход. С самого раннего возраста она предпочитает называть себя мальчиком. Шайло коротко стрижет свои волосы и демонстративно носит исключительно мужскую одежду.

Когда звездная наследница заявила о своем желании сменить имя, ее поддержали не только близкие, но и ЛГБТ-активисты. «Заявление Шайло стало резонансным. Кажется, еще никогда подросток не формулировал так четко свое твердое желание сменить пол. Своим примером она взбудоражила ЛГБТ-сообщество и спровоцировала острые дискуссии на эту тему. Сейчас девочку просто превозносят за ее смелость быть собой», - сообщает издание SCMP Magazine.

Сама Джоли заявила, что дочь непоколебима в своем решении. «Иногда я хочу ее о чем-то спросить и обращаюсь к ней: «Шайло, дорогая, скажи мне…», а она меня тут же перебивает: «Нет, я не Шайло. Я Джон». По словам Анджелины, в раннем возрасте она просила называть себя Питером, как героя мультфильма «Питер Пэн».