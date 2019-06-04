Дональд Трамп отрекся от своих слов в адрес Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Президент США пожаловался на трудности перевода

Еще в преддверии официального визита Дональда Трампа в Великобританию издание The Sun решило поинтересоваться у президента США, что он думает о Меган Маркл, американской гражданки, не так давно ставшей членом королевской семьи.

В 2016 году во время президентских выборов актриса не поддержала Дональда, более того, она выступала с активной критикой его действий и политики.

В интервью The Nightly Show она назвала Трампа женоненавистником и человеком, который разрушает общество. Меган даже пообещала, что в случае победы Дональда не вернется в родные штаты, а останется жить в Канаде, где в то время проходили съемки сериала "Форс-мажоры".

«Не думал, что она из этих, злобных»,- заявил Трамп в интервью The Sun.

Впрочем, слово "злобная" в этом контексте стоит воспринимать не буквально: это описание не характера герцогини, а ее политических взглядов. Дело в том, что женщин, которые во время президентской гонки поддерживали не его, а Хиллари Клинтон, Трамп еще тогда окрестил «злобными женщинами.

Что же до личного отношения Трампа к герцогине Сассекской, то он считает, что это мило иметь в Британии "американскую принцессу", тем более, что она справляется со своей ролью "превосходно".

В любом случае, у Дональда не будет возможности лично встретиться с Меган. Пользуясь тем, что у нее в начале мая родился ребенок, Маркл отказалась от общения с американской делегацией.

Джерело: Hello!