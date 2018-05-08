Дональд Трамп признался, что заплатил порноактрисе за молчание после измены
- Сьогодні, 10:01
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Дональд Трамп
Вместо Дональда финансовое вознаграждение передал его адвокат
В начале марта порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что у нее была интимная связь с президентом США Дональдом Трампом уже после того, как он женился на супруге Мелании.
По словам девушки, представители Трампа заплатили ей 130 тысяч долларов за молчание, однако она решила расторгнуть договор о неразглашении и вернуть деньги Дональду.
Дональд Трамп и Сторни Дэниелс
Ранее президент всячески отрицал связь с порноактрисой, а на днях подтвердил, что его адвокат Майкл Коэн действительно выплатил деньги Сторни, а сам Трамп возместил их своему представителю.
Правда, по словам президента США, сумма была выплачена Дэниэл, чтобы она прекратила выдвигать лживые обвинения и шантажировать Трампа.
Джерело: graziamagazine.ru