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    Дональд Трамп признался, что заплатил порноактрисе за молчание после измены

    Вместо Дональда финансовое вознаграждение передал его адвокат
    В начале марта порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что у нее была интимная связь с президентом США Дональдом Трампом уже после того, как он женился на супруге Мелании. По словам девушки, представители Трампа заплатили ей 130 тысяч долларов за молчание, однако она решила расторгнуть договор
    • Сьогодні, 10:01
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Вместо Дональда финансовое вознаграждение передал его адвокат

    В начале марта порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что у нее была интимная связь с президентом США Дональдом Трампом уже после того, как он женился на супруге Мелании.

    По словам девушки, представители Трампа заплатили ей 130 тысяч долларов за молчание, однако она решила расторгнуть договор о неразглашении и вернуть деньги Дональду.

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    Дональд Трамп и Сторни Дэниелс

    Ранее президент всячески отрицал связь с порноактрисой, а на днях подтвердил, что его адвокат Майкл Коэн действительно выплатил деньги Сторни, а сам Трамп возместил их своему представителю.

    Правда, по словам президента США, сумма была выплачена Дэниэл, чтобы она прекратила выдвигать лживые обвинения и шантажировать Трампа.

    Джерело: graziamagazine.ru

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