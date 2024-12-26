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«Я багато про тебе думаю». Саакашвілі написав листа Садовому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Я багато про тебе думаю». Саакашвілі написав листа Садовому
Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі та мер Львова Андрій Садовий
фото з відкритих джерел

Михайло Саакашвілі підтримує комунікацію з мером Львова

Колишній грузинський президент Михайло Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, написав листа меру Львова Андрію Садовому. У ньому грузинський політик привітав з Різдвом Садового та його родину.

Саакашвілі подякував за привітання з днем народження та наголосив, що дуже сумує за Україною.

«Я багато про тебе думаю, а також дуже сумую за Україною, яка дійсно перетворилася в мою другу батьківщину. Успіхів і перемог! Обіймаю», – йдеться в листі.

Як відомо, Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році. При владі «Грузинської мрії» проти нього порушили чотири кримінальні справи. За двома з них політика заочно засудили до трьох та шести років позбавлення волі. У жовтні 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, але його затримали.

Саакашвілі написав листа Садовому
Саакашвілі написав листа Садовому
фото: Telegram/Андрій Садовий

Через 20 днів Саакашвілі офіційно звинуватили в незаконному перетині кордону, яке, за даними слідства, він скоїв 28 вересня, таємно прибувши до грузинського порту Поті з України на поромі, який перевозив вантажівку з молочною продукцією.

У Грузії проти Саакашвілі розслідують кілька кримінальних справ. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. У травні 2022 року через погіршення стану здоров'я Саакашвілі перевели до приватної тбіліської клініки «Вівамед».

До слова, Саакашвілі програв у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) справу «Саакашвілі проти Грузії». Суд заявив, що немає підстав сумніватися в справедливості кримінального провадження проти колишнього президента Грузії.

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Теги: Андрій Садовий Михайло Саакашвілі Грузія Львів лист

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