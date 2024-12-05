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Львівський суд залишив підозрюваного у вбивстві Фаріон під вартою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Львівський суд залишив підозрюваного у вбивстві Фаріон під вартою
18-річний Зінченко в залі суду
фото: Суспільне

В’ячеслава Зінченко перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 січня 2025 року включно

Львівський апеляційний суд залишив під вартою 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Суспільне».

Захист Зінченка просив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу. Аргументують це тим, що немає жодного прямого доказу проти підозрюваного Зінченка, а також те, що він раніше не судимий.

Натомість прокурори вважають підозру обґрунтованою. Вони просили залишити запобіжний захід без зміни – тримання під вартою без застави.

Раніше за клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 січня 2025 року включно.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

Раніше мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена звернулась до правозахисників і зазначила, що досі немає доказів, що Ірину Фаріон убив саме її син. Також вона заявила, що адвокати мають нові докази невинуватості сина. Про це вона написала в листі до Центру прав людини Zmina. До листа жінка додала фотографії, на яких риси обличчя та статура В’ячеслава Зінченка нібито дещо відрізняються від рис та статури хлопця, якого зафіксували камери біля будинку Ірини Фаріон. За її словами, адвокат має відеодоказ того, що на момент, коли камери фіксували хлопця у дворі під будинком Фаріон, Зінченко перебував в іншому місті. Проте суд не взяв це до уваги.

13 листопада Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз

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Теги: Ірина Фаріон вбивство суд Львів

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