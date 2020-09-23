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    Жизнь

    «Два трупа в неделю». Члены экипажа рассказали о частых смертях на борту круизных лайнеров

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    «Два трупа в неделю». Члены экипажа рассказали о частых смертях на борту круизных лайнеров

    Еще один сотрудник круизного лайнера сообщил, что на борту большинства крупных судов, прямо под палубой, расположены морги

    Члены экипажей круизных лайнеров раскрыли правду о множественных смертях на борту, которые держатся в тайне от пассажиров. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

    По словам одного из участников обсуждения, люди часто умирают во время морских путешествий: число смертей зависит от типа и вместимости судна, к примеру, на некоторых из них два трупа в неделю — не редкость.

    «Так что, если вы внезапно получаете повышение класса обслуживания в середине круизного плавания, задумайтесь, какова же причина, по которой номер внезапно стал доступным», — отметил пользователь портала.

    Другой юзер добавил, что подобные случаи, в частности, обусловлены тем, что такой тип путешествий пользуется особой популярностью среди пожилых людей. «Некоторые люди отправляются в круиз, чтобы умереть», «Старики отправляются в круизы, буквально пока не умрут, и мы в конце концов находим их тела в каютах», — отмечали участники треда.

    Еще один сотрудник круизного лайнера сообщил, что на борту большинства крупных судов, прямо под палубой, расположены морги.

    Члены экипажей круизных лайнеров раскрыли правду о множественных смертях на борту, которые держатся в тайне от пассажиров. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

    По словам одного из участников обсуждения, люди часто умирают во время морских путешествий: число смертей зависит от типа и вместимости судна, к примеру, на некоторых из них два трупа в неделю — не редкость.

    «Так что, если вы внезапно получаете повышение класса обслуживания в середине круизного плавания, задумайтесь, какова же причина, по которой номер внезапно стал доступным», — отметил пользователь портала.

    Другой юзер добавил, что подобные случаи, в частности, обусловлены тем, что такой тип путешествий пользуется особой популярностью среди пожилых людей. «Некоторые люди отправляются в круиз, чтобы умереть», «Старики отправляются в круизы, буквально пока не умрут, и мы в конце концов находим их тела в каютах», — отмечали участники треда.

    Еще один сотрудник круизного лайнера сообщил, что на борту большинства крупных судов, прямо под палубой, расположены морги.

     

    общество
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