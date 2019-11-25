Джастина Тимберлейка уличили в измене своей жене Джессике Бил: фото папарацци



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Незамужняя Алиша Вейнрайт нежно гладила коленку Джастина Тимберлейка

Папарацци засекли очень пьяного и женатого певца с молоденькой актрисой

Популярный американский певец Джастин Тимберлейк заработал себе проблемы в одном из баров Нового Орлеана, куда заглянул после очередного дня на съемочной площадке нового фильма. Компанию 38-летнему музыканту составила Алиша Вейнрайт, которая сыграет в новой ленте его возлюбленную. К несчастью для Джастина, рядом с баром своего часа дожидались и папарацци, заметившие, как очень пьяный и давно женатый Тимберлейк флиртует со своей партнершей по съемкам и держит ее за руку после того, как сама Алиша - незамужняя и свободная - нежно гладила его по колену.

Других подтверждений супружеской неверности Джастина никому запечатлеть не удалось, но дома певца наверняка ждет серьезный разговор с Джессикой Бил, учитывая рассказы очевидцев о том, как певец наслаждался общением с Алишей несколько часов, и тот факт, что на злополучный балкон он вышел, сняв обручальное кольцо.