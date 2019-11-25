  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Джастина Тимберлейка уличили в измене своей жене Джессике Бил: фото папарацци

    • Розсилка
    Незамужняя Алиша Вейнрайт нежно гладила коленку Джастина Тимберлейка - Джастина Тимберлейка уличили в измене своей жене Джессике Бил: фото папарацци
    Незамужняя Алиша Вейнрайт нежно гладила коленку Джастина Тимберлейка

    Папарацци засекли очень пьяного и женатого певца с молоденькой актрисой

    Популярный американский певец Джастин Тимберлейк заработал себе проблемы в одном из баров Нового Орлеана, куда заглянул после очередного дня на съемочной площадке нового фильма. Компанию 38-летнему музыканту составила Алиша Вейнрайт, которая сыграет в новой ленте его возлюбленную. К несчастью для Джастина, рядом с баром своего часа дожидались и папарацци, заметившие, как очень пьяный и давно женатый Тимберлейк флиртует со своей партнершей по съемкам и держит ее за руку после того, как сама Алиша - незамужняя и свободная - нежно гладила его по колену.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Джастина Тимберлейка уличили в измене своей жене Джессике Бил: фото папарацци
    Джастина Тимберлейка уличили в измене своей жене Джессике Бил: фото папарацци
    Джастина Тимберлейка уличили в измене своей жене Джессике Бил: фото папарацци
    Джастина Тимберлейка уличили в измене своей жене Джессике Бил: фото папарацци

    Других подтверждений супружеской неверности Джастина никому запечатлеть не удалось, но дома певца наверняка ждет серьезный разговор с Джессикой Бил, учитывая рассказы очевидцев о том, как певец наслаждался общением с Алишей несколько часов, и тот факт, что на злополучный балкон он вышел, сняв обручальное кольцо.

     

    знаменитости шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ