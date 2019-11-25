  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    28-летняя звезда K-pop найдена мертвой в собственном доме

    • Розсилка
    <p>В мае у певицы уже была попытка самоубийства</p> <p>instagram.com/koohara__/</p> - 28-летняя звезда K-pop найдена мертвой в собственном доме

    В мае у певицы уже была попытка самоубийства

    instagram.com/koohara__/

    По предварительной версии, девушка покончила с собой

    В Южной Корее найдена мертвой 28-летняя местная поп-звезда Гу Хара. Как сообщает издание Soompi, тело девушки было найдено в ее доме вечером 24 ноября.

    Сейчас полиция устанавливает причины смерти певицы. Ее продюсерское агентство просит СМИ и фанатов воздержаться от обращения к родственникам артистки даже с целью соболезнования. Также журналистов попросили воздержаться от спекуляций на тему смерти девушки.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    28-летняя звезда K-pop найдена мертвой в собственном доме
    28-летняя звезда K-pop найдена мертвой в собственном доме
    28-летняя звезда K-pop найдена мертвой в собственном доме
    28-летняя звезда K-pop найдена мертвой в собственном доме
    28-летняя звезда K-pop найдена мертвой в собственном доме
    28-летняя звезда K-pop найдена мертвой в собственном доме
    28-летняя звезда K-pop найдена мертвой в собственном доме
    28-летняя звезда K-pop найдена мертвой в собственном доме
    28-летняя звезда K-pop найдена мертвой в собственном доме
    28-летняя звезда K-pop найдена мертвой в собственном доме
    28-летняя звезда K-pop найдена мертвой в собственном доме
    28-летняя звезда K-pop найдена мертвой в собственном доме
    instagram.com/koohara__/

    Здесь стоит отметить, что в мае текущего года у певицы была попытка самоубийства. Тогда ее доставили из дома в больницу и успели спасти. После этого за Гу усиленно присматривали. Менеджер артистки сообщила, что та страдала от депрессии.

    Гу Хара дебютировала на сцене в 2008 году в девичьей поп-группе KARA, а затем, в 2015-ом, начала сольную карьеру одновременно в Корее и Японии. Кроме вокала, девушка еще занималась съемками в сериалах, работала телеведущей. Сделала себе пластическую операцию, чтобы визуально увеличить эффект двойного века. В 2018 году судилась с бывшим парнем, который угрожал оправить в СМИ её обнажённые фото.

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ