Фартук на голое тело: Пэрис Хилтон cнялась в фотосессии в стиле пин-ап

Наследница многомиллионного состояния продолжает радовать поклонников неожиданными образами

Пэрис Хилтон продолжает примерять на себя разные образы. Сначала она появилась в образе Ким Кардашьян, затем Пэрис очаровала секси-снимками а-ля Мэрилин Монро, а на этот раз звезда опубликовала фотосессию в стиле пин-ап. Пэрис предстала в образе домохозяйки из 60-х годов и сексуальной дамочки в розовом латексном боди с полушубком. Поклонники



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Пэрис Хилтон

Наследница многомиллионного состояния продолжает радовать поклонников неожиданными образами

Пэрис Хилтон продолжает примерять на себя разные образы. Сначала она появилась в образе Ким Кардашьян, затем Пэрис очаровала секси-снимками а-ля Мэрилин Монро, а на этот раз звезда опубликовала фотосессию в стиле пин-ап. Пэрис предстала в образе домохозяйки из 60-х годов и сексуальной дамочки в розовом латексном боди с полушубком.

Поклонники Хилтон пришли в восторг от эффектных образов блондинки.

Отметим, что совсем недавно Пэрис Хилтон приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, звезды сериала «Оставленные» Криса Зилки.

Конечно же, романтический момент был запечатлен на фотокамеру и Пэрис молниеносно опубликовала снимки в Instagram.