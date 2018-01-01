День рождения Дженнифер Эннистон. Лучшие фильмы и интересные факты биографии

Все что нужно знать о голливудской звезде Дженнифер Эннистон

Сегодня, 11 февраля, исполняется 49 лет популярной голливудской актрисе Дженнифер Эннистон. Слава пришла к артистке после ее запоминающейся роле в популярном сериале «Друзья». Многие журналисты отмечают, что время словно не властно над внешностью артистки. Многие издания считают ее если не иконой стиля, так примером для подражания в

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дженнифер Эннистон

Все что нужно знать о голливудской звезде Дженнифер Эннистон

Сегодня, 11 февраля, исполняется 49 лет популярной голливудской актрисе Дженнифер Эннистон. Слава пришла к артистке после ее запоминающейся роле в популярном сериале «Друзья».

Многие журналисты отмечают, что время словно не властно над внешностью артистки. Многие издания считают ее если не иконой стиля, так примером для подражания в том, как необходимо следить за своей фигурой.

Детство и начало карьеры

Будущая звезда родилась в калифорнийском городе Шерман-Оукс 11 февраля 1969 года. Она была средней в семье. Когда ей было девять лет – родители развелись. Сначала девочка осталась жить с матерью, однако постоянно ездила в гости к отцу в Лос-Анджелес. Там он играл одну из главных ролей в мыльной опере «Дни нашей жизни».

Вдохновившись папиным примером, Дженнифер начала строить карьеру актрисы, едва ей исполнилось 11 лет. Именно в этом возрасте будущая звезда Голливуда начала выступать в драматическом кружке школы Рудольфа Штайнера.

Профессиональное актерское образование Дженифер Энистон получила в Нью-Йоркской школе актерского мастерства. Сразу после выпуска Дженнифер дебютировала на Бродвее. Параллельно начинающая актриса работала курьером и телефонным маркетологом.

Первое появление Эннистон на ТВ состоялось в конце 80-ых. Сначала ей дали роль в низкопробном комедийном сериале «Моллой». Затем состоялся дебют в полнометражной ленте («Лагерь Кукамонга, 1990), после чего последовала главная роль в ужастике «Лепрекон». Именно его успех и заложил основу для будущего успеха артистки.

Сериал «Друзья»

Работа над сериалом началась в 1994 году. Изначально Эннистон хотели пригласить на роль Моники. А роль Рейчел планировали поручить Кортни Кокс. Однако во время работы над первым же эпизодом актрисы поняли, что должны поменяться местами. Так и родился широко известный нынче образ богатенькой «принцесски» Рэйчел Грин, ищущей свое место в новом для нее мире взрослой и независимой жизни. Именно эта роль, которая попала к ней случайно, прославила ее на весь мир.

Все исполнители главных ролей в сериале, кроме Кортни Кокс, были совершенно неизвестными артистами. Однако популярность этого сериала прославила всех, кто исполнял в нем основные роли.

Вскоре именно благодаря сериалу в моду вошла «стрижка как у Дженнифер Энистон» – прямые гладкие как шелк волосы. Происхождение такого стиля тоже совершенно случайно. Спешно готовясь к съемке очередного эпизода, один из стилистов случайно отрезал молодой артистке прядь. Наспех исправив свою ошибку, он, сам того не подозревая, создал популярный стиль. Вскоре с такими прическами стали ходить многие девушки в разных странах.

Именно эта роль принесла Энистон сразу пять номинаций на «Эмми» в категории «Лучшая женская роль в комедийном сериале». Одна из них оказалась победной.

В целом вышло десять эпизодов этого ситкома. Когда сериал завершался, то многие его создатели были в упаднических настроениях. Однако неслыханный как на то время гонорар в размере $1 млн за каждую серию каждому из исполнителей главных ролей немного сгладил их расстройство.

Другие фильмы Эннистон

Несмотря на занятость в популярном сериале, актриса не игнорировала предложение от других продюсеров. Ее типаж особенно подходил для романтических комедий. Так, она появилась в лентах «Принц из снов» (1996), «Портрет совершенства» (1997), «Офисное пространство» (1999).

Иногда артистка принимала участие и в фестивальных фильмах. Например, драма «Хорошая девочка», в которой она сыграла, получила высокие оценки на фестивале Sundance.

В 2003 году вышла одна из наиболее ярких лент с участием Эннистон «Брюс всемогущий», а затем - «А вот и Полли», которые стали особыми событиями в творческой карьере актрисы.

А в 2006 году Дженнифер дебютировала в качестве режиссера, выпустив короткометражку «Комната 10».

Активные дискуссии о том, как Эннистон удается сохранять молодость и свежесть внешнего вида начались в 2008 году. Тогда она появилась в ленте «Марли и Я», в которой сыграла супругу героя Оуэна Уилсона. Тогда возраст актрисы приближался к 40 годам. Несмотря на это выглядела она совершенно юной.

После этого наиболее запоминающиеся роли принесли фильмы «Обещать – не значит жениться», «Притворись моей женой», «Жажда странствий», «Мы – Миллеры» и «Несносные боссы».

Личная жизнь Эннистон

Несмотря на восторг миллионов, личная жизнь артистки складывалась не безоблачно. С самого начала своей карьеры она встречалась с музыкантом Адамом Дьюрицем и актером Тэйтом Донованом. А наибольший резонанс приобрели ее отношения с Брэдом Питтом.

Они поженились летом 2000 году в Малибу. Их называли самой красивой парой Голливуда, но по прошествии пяти лет супруги разошлись. Причиной стал роман Питта с Анджелиной Джоли, с которой актер познакомился на съемках фильма «Мистер и миссис Смит».

Сама Дженнифер очень болезненно переживала развод и долго не могла забыть бывшего супруга, хотя расстались они друзьями. Смогли отвлечь девушку только занятия йогой, которые помогали ей «выпустить пар». После развода Энистон пробовала построить отношения с актером Винсом Воном, Джоном Майером и Джерардом Батлером

На съемках фильма «Жажда странствий» Дженнифер Энистон познакомилась с Джастином Теру. Из рядовой интрижки вспыхнул стремительный роман, который заставил актера бросить гражданскую супругу и перебраться к Эннистон. О своих отношениях они заявили в 2011 году. После этого артистка даже взяла годовой перерыв в карьере, чтобы посвятить себя семье.

Пара приобрела особняк стоимостью $21 миллион, а в 2012 году Теру сделал Энистон предложение руки и сердца. Но поженились они лишь летом 2015 года. Подготовка к свадьбе была строго засекречена: звезды пригласили друзей под видом празднования дня рождения Джастина. На свадьбе присутствовали около 70 гостей, в том числе Тоби Магуайр, Орландо Блум, Рэйчел МакАдамс, Лиза Кудроу и Эмили Блант.