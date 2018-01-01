Джерард Батлер откровенно рассказал о пережитой аварии: Я думал, что это конец

Актер заставил поволноваться свою семью

В октябре прошлого года актер Джерард Батлер попал в аварию, рассекая на своем мотоцикле по Лос-Анджелесу. Кинозвезду сразу госпитализировали, но, к счастью, для него все закончилось переломом ноги и синяками. Однако, по словам Джерарда, он думал, что все закончится куда хуже. На днях актер



Розсилка ВІДПРАВИТИ Джерард Батлер Актер заставил поволноваться свою семью В октябре прошлого года актер Джерард Батлер попал в аварию, рассекая на своем мотоцикле по Лос-Анджелесу. Кинозвезду сразу госпитализировали, но, к счастью, для него все закончилось переломом ноги и синяками. Однако, по словам Джерарда, он думал, что все закончится куда хуже. На днях актер стал героем шоу ITV's Lorraine, где впервые решил заговорить об аварии. [ IMAGE_DESCRIPTION Джерард Батлер

«Я думал, что это конец. Я знал, что еду на большой скорости, так что догадывался, что может случиться при столкновении. В итоге я пролетел несколько метров в воздухе и думал, что если неудачно упаду, то я либо умру, либо буду парализован», — признался Джерард.

Также актер отметил, что стал ценить свою жизнь.