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    Джерард Батлер откровенно рассказал о пережитой аварии: Я думал, что это конец

    Актер заставил поволноваться свою семью
    В октябре прошлого года актер Джерард Батлер попал в аварию, рассекая на своем мотоцикле по Лос-Анджелесу. Кинозвезду сразу госпитализировали, но, к счастью, для него все закончилось переломом ноги и синяками. Однако, по словам Джерарда, он думал, что все закончится куда хуже. На днях актер
    • Вчора, 23:01
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    <span>Джерард Батлер</span>
    Джерард Батлер

    Актер заставил поволноваться свою семью

    В октябре прошлого года актер Джерард Батлер попал в аварию, рассекая на своем мотоцикле по Лос-Анджелесу. Кинозвезду сразу госпитализировали, но, к счастью, для него все закончилось переломом ноги и синяками.

    Однако, по словам Джерарда, он думал, что все закончится куда хуже. На днях актер стал героем шоу ITV's Lorraine, где впервые решил заговорить об аварии.

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    IMAGE_DESCRIPTION Джерард Батлер 
    «Я думал, что это конец. Я знал, что еду на большой скорости, так что догадывался, что может случиться при столкновении. В итоге я пролетел несколько метров в воздухе и думал, что если неудачно упаду, то я либо умру, либо буду парализован», — признался Джерард.
    Также актер отметил, что стал ценить свою жизнь.

    «Я не отказываюсь от приключений, но теперь предпочитаю, чтобы они были более безопасными», — подытожил актер.

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