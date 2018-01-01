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    Отец Дакоты Джонсон в восторге от нового бойфренда дочери

    Голливудская актриса познакомила возлюбленного со своими родными
    Недавно звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин перестали скрывать свой роман, а сегодня стало известно, что актриса уже познакомила бойфренда с отцом, актером Доном Джонсоном. Журналистам издания The Sun удалось узнать впечатление Дона от их с Крисом первой встречи. По его словам,
    • Сьогодні, 16:24
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    <span>Дакота Джонсон и Крис Мартин</span>
    Дакота Джонсон и Крис Мартин

    Голливудская актриса познакомила возлюбленного со своими родными

    Недавно звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин перестали скрывать свой роман, а сегодня стало известно, что актриса уже познакомила бойфренда с отцом, актером Доном Джонсоном. Журналистам издания The Sun удалось узнать впечатление Дона от их с Крисом первой встречи. По его словам, Крис - талантливый человек, а для него главное, чтобы дочь была счастлива.

    «Он отличный парень. В любом случае каждый из нас хочет, чтобы их дети были счастливы, и не важно, как это произойдет. Крис талантливый музыкант. Я видел их на концерте в небольшом клубе "Трубадур" в Лос-Анджелесе, моя дочь светилась от счастья», - рассказал Дон Джонсон.

    По словам инсайдеров издания The Sun, близких к паре, у Дакоты и Криса все серьезно, они планируют совместное будущее.

    Джерело: Hello!

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