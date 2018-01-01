Николь Кидман пришла в восторг от жаренных кузнечиков и гусениц

Голливудская актриса точно выжила бы на необитаемом острове

Николь Кидман умеет удивить! На днях на сайте журнала Vanity Fair появилось видео, на котором голливудская актриса аппетитно поедает жареных кузнечиков, сверчков, табачного бражника и мучного хрущака. При этом перекус она сопровождала восхищалась необычным вкусом насекомых.

«У мучного хрущака фруктовый привкус, а сверчки похожи по вкусу на волосатый орех»,- прокомментировала актриса. Также Николь пришла в восторг от жареных гусениц и рекомендовала всем обязательно их попробовать.

Помимо этого, актриса акцентировала внимание на том, что более 2 миллиардов человек во всем мире едят жуков, и она всего лишь одна из них.

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