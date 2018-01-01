Джей Зи рассказал, как им с Бейонсе удалось сохранить брак после его измены
- Сьогодні, 16:53
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Бейонсе и Джей Зи
Появление Джей Зи и Бейонсе на церемонии премии «Грэмми» стало одним из самых ярких и обсуждаемых событий
Некоторое время назад рэпер признался, что изменял своей супруге, но раскаивается в содеянном и всеми силами пытается сохранить брак. Несмотря на все трудности, пара сумела найти в себе силы работать над отношениями и не разводиться. Однако поклонники Бейонсе все равно недовольны тем, что она так легко простила неверного мужа.
В интервью The Van Jones Show Джей Зи заявил, что несмотря на сложные отношения, он и Бейонсе все еще безумно любят друга. «Она моя половинка, женщина, которую я люблю. Если вы никогда не любили, то не знаете, что это, и не знаете, куда двигаться дальше, когда придут проблемы. Время от времени все сталкиваются с кризисом в отношениях, и вы можете либо столкнуться лицом к лицу со своей проблемой, либо игнорировать ее, но тогда все станет совсем плохо. Мы решили, что будем бороться за нашу любовь и сохраним семью. У наших детей будет пример того, как разрушаются все стереотипы о темнокожих мужчинах и женщинах», - говорит Джей Зи.
Джерело: popcornnews