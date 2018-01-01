Джей Зи рассказал, как им с Бейонсе удалось сохранить брак после его измены

Появление Джей Зи и Бейонсе на церемонии премии «Грэмми» стало одним из самых ярких и обсуждаемых событий

Некоторое время назад рэпер признался, что изменял своей супруге, но раскаивается в содеянном и всеми силами пытается сохранить брак. Несмотря на все трудности, пара сумела найти в себе силы работать над отношениями и не разводиться. Однако поклонники Бейонсе все равно недовольны тем, что она так легко простила неверного мужа.