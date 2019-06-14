Джессика Бил неожиданно оказалась в центре скандала



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Джессика Бил

Актриса, супруга певца Джастина Тимберлейка и мама 4-летнего мальчика высказалась против обязательных прививок для детей

Джессика является давним противником принудительных детских вакцинаций. Об этом стало известно на днях, когда актриса высказалась против закона SB 276, который сейчас рассматривается в штате Калифорния.

Законопроект призван усилить контроль над процессом получения освобождений от прививок. Сейчас врачи продают незаконные освобождения тем родителям, которые по личным причинам решили не вакцинировать детей.

Вскоре на Бил обрушились американские СМИ, обвиняющие ее в пропаганде разрушительных для нации идей. Ее обвиняли, что из-за таких, как она, в США растет количество эпидемий. Впрочем, все оказалось не совсем так. Джессику просто неправильно поняли.

«На этой неделе я ездила в Сакраменто, чтобы встретиться там с представителями законодательных органов Калифорнии и обсудить с ними один из рассматриваемых законопроектов. Отмечу, я не против вакцинаций! Но я считаю, что дети должны иметь одинаковое право выбора, проходить вакцинацию или нет. Семьи должны иметь право самостоятельно принимать - обдуманное и согласованное с лечащим врачом - решение не делать прививки. Мое беспокойство по поводу закона SB 276 основано сугубо на медицинских исключениях. У моих близких друзей растет ребенок, состояние здоровья которого не позволяет ему быть привитым, и если упомянутый закон будет принят, то его семья просто больше не сможет бороться за его благополучие. Только из-за таких случаев я и приняла решение вступить в спор с политиками и выступить против принятия закона. Не потому, что я против вакцинации, а потому, что я верю, что докторам и семьям, с которыми они работают, нужно давать возможность и право выбирать необходимое лечение», - объяснила свою позицию Бил в Instagram.

Джерело: Hello!