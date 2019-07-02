Джейми Оливер вновь женится на своей супруге Джулс



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Джейми Оливер и его супруга Джулс edinstvennaya.ua

Знаменитый британский шеф-повар и его жена считают, что их первая свадьба была чересчур формальной и скучной

Пусть в бизнесе Джейми Оливера сейчас далеко не все так гладко, как хотелось бы, но в личной жизни - дела по-прежнему стабильны.

В следующем году они с женой Джулс Оливер будут праздновать уже 20-ю годовщину свадьбы, и одним застольем - пусть и самым изысканным - дело не ограничится. В новом интервью журналу Red Джулс призналась, что они планируют сыграть вторую свадьбу, на которой "обновят" клятвы любви и верности в присутствии своих пятерых детей.

«В следующем году будет 20 лет, как мы женаты, и мы снова собираемся сыграть свадьбу. Но на этот раз хотим все сделать по-другому - церемонию проведем на свежем воздухе, а сами будем босиком. Наша первая свадьба была очень формальной, такой классической английской, больше мы такого не хотим. У нас будет большая вечеринка. А почему нет? Мне кажется, мы ее вполне заслужили», - отметила Джулс.

Джерело: Hello!