Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)



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Звезда «Пиратов Карибского моря» продолжает судиться со своей бывшей женой Эмбер Херд

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Впервые за долгое время Джонни Депп был замечен в компании таинственной брюнетки, которую он пригласил на двойное свидание.

Папарацци «поймали» пару на выходе из ресторана в центре Лондона, где Джонни и его подруга провели вечер в компании режиссера Тима Бертона и его возлюбленной Беренис Персиваль. Депп обнимал свою спутницу, которая от души смеялась.

Джонни Депп с незнакомкой

Несмотря на новые романы, звезда «Пиратов Карибского моря» продолжает судиться со своей бывшей женой Эмбер Херд. В ноябре 2019 года суд принял решение отложить слушание по делу о клевете и нанесении ущерба репутации Деппа еще на полгода. Напомним, актриса обвинила актера в побоях еще в 2016-ом году, что нанесло серьезный удар по его карьере и репутации.

После разрыва с Херд Джонни Депп встречался с 23-летней российской танцовщицей Полиной Глен.

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