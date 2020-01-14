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    Жизнь

    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)

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    <p>Звезда &laquo;Пиратов Карибского моря&raquo; продолжает судиться со своей бывшей женой Эмбер Херд</p> <div></div> - Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)

    Звезда «Пиратов Карибского моря» продолжает судиться со своей бывшей женой Эмбер Херд

    56-летний голливудский актер пережил сильную депрессию

    Впервые за долгое время Джонни Депп был замечен в компании таинственной брюнетки, которую он пригласил на двойное свидание.

    Папарацци «поймали» пару на выходе из ресторана в центре Лондона, где Джонни и его подруга провели вечер в компании режиссера Тима Бертона и его возлюбленной Беренис Персиваль. Депп обнимал свою спутницу, которая от души смеялась.

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    Джонни Депп с незнакомкой

    Несмотря на новые романы, звезда «Пиратов Карибского моря» продолжает судиться со своей бывшей женой Эмбер Херд. В ноябре 2019 года суд принял решение отложить слушание по делу о клевете и нанесении ущерба репутации Деппа еще на полгода. Напомним, актриса обвинила актера в побоях еще в 2016-ом году, что нанесло серьезный удар по его карьере и репутации.

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    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)
    Джонни Депп бросил российскую танцовщицу и закрутил роман с таинственной брюнеткой (фото)

    После разрыва с Херд Джонни Депп встречался с 23-летней российской танцовщицей Полиной Глен.

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