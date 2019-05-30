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    Жизнь

    Джордж Клуни пригласил фанатов посетить его дом на озере Комо

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    Джордж Клуни - Джордж Клуни пригласил фанатов посетить его дом на озере Комо
    Джордж Клуни

    58-летний Джордж Клуни открывает двери своего особняка в Италии для поклонников. Все ради благотворительности

    Звезда фильма «Одиннадцать друзей Оушена» записал видеообращение, где сообщил, что ждет двух гостей в свой дом на озере Комо. В ролике Джордж приглашает на ужин с ним и его 41-летней супругой Амаль, где за бокалом вина они смогут обсудить дела.

    Приглашение в дом голливудского актера — его новый благотворительный проект. Клуни собирает средства для собственного фонда The Clooney Foundation for Justice, деятельность которого направлена на повышение ответственности за любые нарушения прав человека по всему миру.

    Жена актера, Амаль — адвокат по правам человека. В апреле она выступила на Совета Безопасности ООН, где представляла езидских женщин.

    Чета Клуни уже давно помогает гражданам Ирака. Два года назад супруги приютили у себя беженца, предоставив ему жилье и даже помогли поступить в Университет Чикаго.

    Джерело: graziamagazine.ru

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