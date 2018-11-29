Джордж Клуни может стать крестным отцом первенца принца Гарри и Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Амаль и Джордж давно дружат герцогами Сассекскими

Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль скорее всего станут крестными родителями первенца принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники, приближенные к семье Клуни.

Так, двоюродный брат голливудского актера, Бен Бреслин, заявил, что 57-летний Джордж станет «прекрасным крестным отцом» для наследника королевской пары. «Он замечательно справится с этой ролью, — уверен мужчина. – И вообще он хороший парень».

Как известно, Джордж и его жена Амаль, известная британская правозащитница и давняя подруга Меган, регулярно общаются с герцогами Сассекскими. Так, сразу после свадьбы в мае, молодожены на частном самолете полетели отдыхать в особняк Клуни на озере Комо. Вероятно, там они получили полный курс по воспитанию детей, вдоволь пообщавшись с годовалыми близнецами Эллой и Александром.

Как отмечают инсайдеры, «Амаль и Меган дружили годами. Гарри и Джордж тоже стали не разлей вода. Они намного более близкие друзья, чем об этом пишут таблоиды».