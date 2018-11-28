  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Джорджина Родригес с детьми Криштиану Роналду показала, как украсила новый дом к Рождеству

    • Розсилка
    Джорджина Родригес с детьми Криштиану Роналду показала, как украсила новый дом к Рождеству

    Криштиану Роналду с головой погружен в жизнь своего нового клуба «Ювентус», помогая итальянской команде двигаться к новым вершинам

     Пока вчера он сражался за победу с «Валенсией» в «Лиге Чемпионов», его возлюбленная Джорджина Родригес занималась делами домашними - украшая вместе с его четырьмя детьми дом к Рождеству. Результатами своей работы она поделилась в Instagram, выложив серию фото и видео.

    «Как мы наслаждались, покупая украшения для нашего нового дома в Турине! Но больше всего нас радует то, что мы принесли этим пользу. Мы сотрудничали с ассоциацией Adisco, которая пожертвует 100% средств от продажи госпиталю Regina Margherita. Рождество - это прекрасное время семейного единства, тепла и любви»,- написала Джорджина в Instagram, показав праздничные снимки.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ