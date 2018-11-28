Джорджина Родригес с детьми Криштиану Роналду показала, как украсила новый дом к Рождеству



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Криштиану Роналду с головой погружен в жизнь своего нового клуба «Ювентус», помогая итальянской команде двигаться к новым вершинам

Пока вчера он сражался за победу с «Валенсией» в «Лиге Чемпионов», его возлюбленная Джорджина Родригес занималась делами домашними - украшая вместе с его четырьмя детьми дом к Рождеству. Результатами своей работы она поделилась в Instagram, выложив серию фото и видео.

«Как мы наслаждались, покупая украшения для нашего нового дома в Турине! Но больше всего нас радует то, что мы принесли этим пользу. Мы сотрудничали с ассоциацией Adisco, которая пожертвует 100% средств от продажи госпиталю Regina Margherita. Рождество - это прекрасное время семейного единства, тепла и любви»,- написала Джорджина в Instagram, показав праздничные снимки.

Джерело: Hello!