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    Шоу-биз

    На основе реальной истории фанатки: группа «Бумбокс» выпустила новую песню

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    На основе реальной истории фанатки: группа «Бумбокс» выпустила новую песню

    По словам Хлывнюка, песня была написана за один перелет

    «Бумбокс» презентовали второй сингл своего нового альбома «Таємний код» под названием «Твой на все 100%». Первой композицией из будущего релиза Хлывнюка и Ко стала песня «Держи меня», записанная совместно с The Gitas.

    Работа над песней проходила в Киеве на студии «Бобіна». Звукорежиссером выступил Дмитрий Хомулко, с которым «Бумбокс» записали альбомы «Люди» и «Голий Король».

    «Это полностью реальная история. Песня, на которую вдохновила меня встреча с одной из слушательниц, которая просто мне вывалила свою историю, а я эту историю отдал вам. Эта песня была написана быстро, за один перелет, может поэтому она такая драйвовая», - комментирует релиз Хлывнюк.

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