На основе реальной истории фанатки: группа «Бумбокс» выпустила новую песню
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Розсилка
По словам Хлывнюка, песня была написана за один перелет
«Бумбокс» презентовали второй сингл своего нового альбома «Таємний код» под названием «Твой на все 100%». Первой композицией из будущего релиза Хлывнюка и Ко стала песня «Держи меня», записанная совместно с The Gitas.
Работа над песней проходила в Киеве на студии «Бобіна». Звукорежиссером выступил Дмитрий Хомулко, с которым «Бумбокс» записали альбомы «Люди» и «Голий Король».
«Это полностью реальная история. Песня, на которую вдохновила меня встреча с одной из слушательниц, которая просто мне вывалила свою историю, а я эту историю отдал вам. Эта песня была написана быстро, за один перелет, может поэтому она такая драйвовая», - комментирует релиз Хлывнюк.
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