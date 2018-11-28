Майкл Б Джордан прокомментировал выдвижение «Черной пантеры» на «Оскар» 2019



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Остается около двух месяцев, прежде чем зрители узнают, кто попадет в список номинантов на премию «Оскар» -2019

Одним из громких претендентов на золотую статуэтку стал кинокомикс «Черная пантера», чьи амбиции вызвали откровенное удивление у общественности. В поддержку фильма высказался Майкл Б. Джордан, который сыграл в нем роль антагониста главного героя.

«Этот фильм многого добился, разбил множество стеклянных потолков и оказал невероятное культурное влияние по всему миру. Если академики примут во внимание все эти причины и наградят его, это будет прекрасной вишенкой на торте, ведь, на мой взгляд, заслуги ленты и без того неоценимы», – высказался актер. Майкл Б Джордан оставил жюри, как более компетентным людям, оценивать «Черную пантеру» и выносить окончательные решения.

Актеру стоит болеть за кинокомикс не только из уважения к его достижениям. Студия Disney продвигает фильм в 16 номинациях, а самого Джордана хочет сделать номинантом на «Оскар» за роль второго плана. Однако Marvel не стоит расслабляться, ведь на пятки студии наступает другой успешный супергеройский блокбастер «Дэдпул 2», который собирается потягаться с конкурентами и за звание лучшего фильма, и за другие награды.

22 января 2019 года станет известно, кто станет официальным претендентом на премию «Оскар», и кто окажется влиятельнее: история про темнокожих главных героев или разгром четвертой стены.

Джерело: popcornnews