Экранный муж Меган Маркл Патрик Джей Адамс возвращается в сериал «Форс-мажоры»



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Настоящий сюрприз для поклонников популярного телешоу

Патрик Джей Адамс прославился на весь мир благодаря роли талантливого начинающего адвоката и возлюбленного героини Меган Маркл - Майка Росса - в сериале «Форс-мажоры».

В 2018-м он, как и его коллега, покинули проект, но продюсер сериала Аарон Корш еще тогда намекал на возможное возвращение актера:

«Мы с ним оба решили, что когда настанет подходящий момент и он сам будет готов, мы снова впишем его линию в сценарий». И вот момент настал - несколько часов назад Патрик объявил в социальных сетях, что он появится в девятом сезоне «Форс-мажоры».

«Время пришло. Рад вернуться в строй напоследок. Спасибо моим поклонникам, что ждали моего возвращения, и мистеру Аарону Коршу за то, что сделал его возможным».

Как стало известно еще в январе, девятый сезон сериала станет последним. В качестве причины закрытия проекта создатели называют стабильно падающие рейтинги. По данным Fox News, последний сезон увидели 1,2 миллиона зрителей, что на 100 тысяч меньше предыдущего. И это критические цифры, учитывая, что первый сезон, в 2011 году, посмотрели 4,6 миллионов человек.

Джерело: Hello!