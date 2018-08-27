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    Жизнь

    Экс-солистка группы Spice Girls пройдет курс лечения от алкоголизма и секс-зависимости

    • Розсилка
    Экс-солистка группы Spice Girls пройдет курс лечения от алкоголизма и секс-зависимости

    После скандального развода с кинопродюсером Стивеном Белафонте и последующих шести месяцев депрессии бывшая солистка Spice Girls Мелани Браун решила взяться за себя

     Первые перемены - во внешности - на днях она продемонстрировала на Аллее славы в Лос-Анджелесе. И теперь готова к следующему шагу - в сентябре Мел Би планирует пройти лечение от алкоголизма и секс-зависимости. Об этом она рассказала изданию The Sun.

    43-летняя Мелани Браун признается, что последние полгода были для нее одними из самых тяжелых. Предшествующий тому год судебных баталий с бывшим мужем подкосил Мел Би финансово и эмоционально. А работа над автобиографией Brutally Honest, в которой Браун обещала рассказать про всех своих любовников, добавила болезненных переживаний. 

    «Это был болезненный опыт, я снова и снова переживала все те проблемы, с которыми сталкивалась - начиная от смерти отца до моих отношений с мужчинами. Я признаюсь, что выпивала, чтобы заглушить эту боль. Но это лишь способ, благодаря которому многие люди стараются закрыться от того, что происходит вокруг. Да, иногда мне было трудно справиться со всеми эмоциями, которые я испытывала. Но с выпивкой и сексом  все становилось неважным»,  -приводит слова Мелани The Sun.

    Недавно Мел Би пережила посттравматическое стрессовое расстройство. И в начале августа начала курс терапии под названием EMDR, в ходе которого пациенты заново переживают болезненные воспоминания и учатся справляться с ними самостоятельно. А в ближайшие несколько недель Мел Би планирует пройти терапию в одной из клиник Великобритании. 

     


    Джерело: Hello!

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