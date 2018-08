Скандал! Sony Music признались, что песни из посмертного альбома Майкла Джексона пел другой вокалист



На следующей неделе, 29 августа, будет 60 лет со дня рождения Майкла Джексона

Певец ушел из жизни 9 лет назад, и тем не менее его дело живее всех живых. За это время, в частности, вышло два альбома с новыми песнями артиста. Компания Sony Music, которая занималась изданием пластинок, уверяла, что все вокальные партии исполнены самим Майклом, но фанаты Джексона в этом сомневались. И не зря.

Сегодня Sony Music в ходе судебного процесса признала, что в нескольких песнях с посмертного альбома певца Michael звучит вокал не самого Джексона, а другого человека.

Пластинка вышла через полтора года после смерти певца. За несколько месяцев до релиза в СМИ начали появляться сообщения от инсайдеров, которые утверждали, что Джексон успел записать 12 готовых треков осенью 2007 года. Позже Monster, Keep Your Head Up и Breaking News, о которых говорили анонимные источники, в итоге попали на пластинку.

В то же время члены семьи Джексона начали высказывать сомнения, что вокал на этих треках действительно принадлежит Майклу. Из-за этого Sony Music и The Jackson Estate, начали расследование. В течение следующих лет предположения о фальсификации вокальных партий то подтвержадись, то опровергались. В 2014-м поклонница Джексона Вера Серова подала иск против Sony Music и The Jackson Estate, обвинив их в мошенничестве: она утверждала, что на диске Michael не все песни исполняются Джексоном. Ее предположения подтвердил нанятый независимый эксперт. И вот теперь Sony Music признали, что Monster, Keep Your Head Up и Breaking News действительно спеты другим человеком. Теперь Sony Music и The Jackson Estate может грозить уголовное разбирательство.

Джерело: Hello!