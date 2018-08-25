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    Шоу-биз

    Скандал! Sony Music признались, что песни из посмертного альбома Майкла Джексона пел другой вокалист

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    <span>Майкл Джексон</span> - Скандал! Sony Music признались, что песни из посмертного альбома Майкла Джексона пел другой вокалист
    Майкл Джексон

    На следующей неделе, 29 августа, будет 60 лет со дня рождения Майкла Джексона

    Певец ушел из жизни 9 лет назад, и тем не менее его дело живее всех живых. За это время, в частности, вышло два альбома с новыми песнями артиста. Компания Sony Music, которая занималась изданием пластинок, уверяла, что все вокальные партии исполнены самим Майклом, но фанаты Джексона в этом сомневались. И не зря.

    Сегодня Sony Music в ходе судебного процесса признала, что в нескольких песнях с посмертного альбома певца Michael звучит вокал не самого Джексона, а другого человека.

    Пластинка вышла через полтора года после смерти певца. За несколько месяцев до релиза в СМИ начали появляться сообщения от инсайдеров, которые утверждали, что Джексон успел записать 12 готовых треков осенью 2007 года. Позже Monster, Keep Your Head Up и Breaking News, о которых говорили анонимные источники, в итоге попали на пластинку.

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    Этот снимок 12-летнего Майкла Джексона был сделан в далеком 1971 году, но уже тогда его карьера была на взлете. Бери Горди подписал контракт Jackson Five со звукозаписывающей студией Motown Records в 1968 году, Майкл и его братья оказались на вершинах хит-парадов с песнями ABC и I’ll Be There. (Henry Diltz/Corbis)
    Майкл Джексон (крайний слева) и остальные пятеро братьев из Индианы, участники группы Jackson Five, в 1972 году. (Frank Barratt/Getty Images file)
    Jackson Five выступают на телевизионном шоу Боба Хопа. Майкл продолжал выступать с братьями, но его сольная карьера была уже на подъеме, когда он выступил в 1971 году с песней Got to Be There. (Neal Preston/Corbis)
    Майкл Джексон на премьере мюзикла The Wiz. Этот мюзикл, появившийся на экранах в 1978 году, стал первой работой поп-звезды, созданной в сотрудничестве со знаменитым продюсером Куинси Джонсом.
    Майкл Джексон выступает во время тура со своими братьями в 1981 году. Во время этого тура Майкл начал записывать идеи для своего сольного проекта, который впоследствии стал самым продаваемым альбомом в мире. (Susan Phillips/Corbis)
    Майкл Джексон и Дайана Росс во время церемонии награждения American Music Awards в Лос-Анджелесе. Джексон получил премию за лучший соул-альбом, а Росс — как лучшая соул-вокалистка. (Juynh/AP)
    Джексон с группой танцоров на съемке клипа на песню «Триллер» в 1983 году. «Триллер» произвел революцию в музыкальной индустрии.
    Майкл Джексон впервые показывает свою знаменитую «лунную походку» во время исполнения песни Billie Jean. Это танцевальное движение, которое впоследствии стало визитной карточкой певца, ошеломило зрителей, и Майкл был коронован титулом «Король поп-музыки». (Bettmann/Corbis)
    Запечатленный на этом снимке рядом со своим продюсером Куинси Джонсоном, Майкл Джексон держит шесть из восьми наград «Грэмми», полученных им в 1984 году за альбом «Триллер». Костюм, расшитый блестками, и большие темные очки стали визитной карточкой Джексона. (AP)
    Май 1984 года. Майкл Джексон принимает награду от президента США Рейгана в Белом доме. Джексона чествовали как пример для американской молодежи, а его хит Beat It стал гимном компании по борьбе против вождения в нетрезвом виде. (Bettmann/Corbis)
    Майкл Джексон (на заднем плане) во время съемок рекламы «Пепси», когда у него загорелись волосы, а его брат Джерман (на переднем плане) продолжает выступать, не зная, что происходит. (AP)
    Полицейский проводит Майкла через толпу во время его тура в Лондоне в 1985 году. (Dave Hogan/Getty Images)
    Звезды эстрады и кино совместно исполняют песню We Are the World, чтобы обратить внимание мира на голод в Эфиопии. Майкл Джексон в центре. Также вместе с ним выступали Стиви Уандер, Лайонел Риччи, Дайана Росс, Элизабет Тейлор и многие другие. Сестра Джексона Джанет в правом нижнем углу фото. (Bettmann/Corbis)
    Гитарист Эдди Ван Хален исполняет соло на гитаре во время концерта Майкла Джексона в Ирвинге, штат Техас. Этот бессмертный гитарный риф был записан гитаристом специально для песни Майкла Beat It, чему совсем не обрадовался напарник Ван Халена, Дэвид Ли Рот, однако все остальные были в восторге от песни. (Carlos Osorio/AP)
    Майкл Джексон и его танцоры во время тура по раскрутке альбома Bad в Токио в 1987 году.
    Майкл Джексон и Опра Уинфри на съемках в январе 1993 года. В этом году Джексона впервые обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, и в полуторачасовом шоу Опры он обратился к потерпевшим. Впоследствии обвинения с Джексона были сняты, но, по имеющимся сведениям, он выплатил 25 млн долларов, чтобы уладить это дело. (Neal Preston/Corbis)
    Майкл Джексон выступает перед 30 000 детей на концерте Super Bowl Half-Time Show 31 января 1993 года. Несмотря на обвинения в адрес певца, он все равно был на вершине музыкального олимпа, выпустив такие хиты, как Black or White, Remember the Time, а его альбом Dangerous стал мультиплатиновым. (Ralf-Finn Hestoft/Corbis)
    Майкл Джексон и французский мим Марсель Марсо в театре «Бэкон» в Нью-Йорке 4 декабря 1995 года. Лицо Майкла уже полностью изменено пластическими хирургами. (Bob Strong/AFP — Getty Images)
    Майкл Джексон и его жена Лиза Мария Пресли на ранчо «Неверленд» во время подготовки ко «Всемирному детскому саммиту» в апреле 1995 года. Пресли подала на развод менее чем через год после свадьбы, вызвав тем самым массу сплетен о том, что же именно стало причиной этого. (Steve Starr/Corbis)
    Майкл Джексон выступает на стадионе Ericsson в городе Окланд, Новая Зеландия, в ноябре 1996 года во время своего всемирного турне HIStory. (Phil Walter/Getty Images)
    Спустя несколько месяцев после развода с Лизой Марией Пресли Джексон женился на Дэбби Роу 13 ноября 1996 года в Сиднее, Австралия. Его новая жена была беременна. Джексон и Роу развелись через 3 года, и Дэбби передала родительские права Джексону. (Reuters/Corbis)
    Элизабет Тейлор и Майкл Джексон прибывают на концерт в честь 30-летия творческой карьеры Джексона 7 сентября 2001 года. Звезды были давними друзьями, и Тейлор стала крестной матерью двоих детей Джексона. (Jeff Christensen/Reuters/Corbis)
    Майкл Джексон дает показания на заседании суда 13 ноября 2002 года в Санта-Марии, штат Калифорния. Калифорнийский верховный суд вынес обвинения в адрес Джексона по поводу отмены им концертов, что стоило промоутерам нескольких миллионов долларов. (AFP/Getty Images)
    Майкл Джексон позирует перед фотографами на презентации своего альбома Invincible на Таймс-сквер в Нью-Йорке в ноябре 2001 года. Новый альбом, который вышел 30 октября того года, стал самым дорогим из когда-либо записанных альбомов и был принят критиками и фанатами лучше, чем альбом HIStory 1995 года. (Brad Rickerby/Reuters/Corbis)
    Джексон держит своего сына Принца Майкла II, накрытого полотенцем, стоя на балконе берлинской гостиницы 19 ноября 2002 года. Впоследствии Джексон назвал произошедшее «ужасной ошибкой», однако эта фотография потрясла даже самых преданных фанатов певца. Его репутации был нанесен необратимый урон. (Tobias Schwarz/Reuters)
    Фотография Джексона, сделанная в полицейском участке округа Санта-Барбара 30 ноября 2003 года. В 2003 году Джексон документально признал, что мальчики спали в его постели. Вскоре прокурор начал проверку по обвинению Джексона в растлении малолетних. В ноябре полицейские появились на ранчо «Неверленд» для обыска, и несколькими днями позже Джексона арестовали. (Santa Barbara County Sheriff’s D/Reuters)
    Майкл (в центре) и его сестры Ла Тойя (слева) и Дженет во время перерыва на судебном слушании в Санта-Марии 16 августа 2004 года. (Pool/Reuters)
    Майкл Джексон в пижамных штанах идет в сопровождении телохранителей на заседание суда 10 марта 2005 года по обвинению в растлении несовершеннолетних с 2003 года. Джексон появился на суде после того, как судья Родни Мелвил пригрозил ему отменить освобождение под залог. (Kimberly White/pool via Reuters)
    Джексон поет вместе со своими юными фанатами во время награждения World Music Awards в Лондоне 16 ноября 2006 года. (Graham Jepson/WireImage)
    Майкл Джексон получает письменную благодарность от полковника Роберта М. Валтмеера, командующего гарнизоном Зама в Японии, 10 марта 2007 года. Майкл приветствовал тысячи американских военнослужащих и членов их семей. (U.S. Army via Getty Images)
    Майкл со своими детьми Принцем и Пэрис идет через автомобильную стоянку звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе в марте 2009 года. Певца заметили входящим в студию в тот холодный дождливый день. В студии он провел более двух часов с большим количеством персонала, предположительно записывая видео. (Splash News/Splash News)
    Поклонники смотрят трансляцию пресс-конференции певца на Арене O2 в Лондоне 5 марта 2009 года. В пресс-релизе мегазвезда объявила о своем намерении провести серию концертов в Лондоне в июле, которым не суждено было состояться.

    В то же время члены семьи Джексона начали высказывать сомнения, что вокал на этих треках действительно принадлежит Майклу. Из-за этого Sony Music и The Jackson Estate, начали расследование. В течение следующих лет предположения о фальсификации вокальных партий то подтвержадись, то опровергались. В 2014-м поклонница Джексона Вера Серова подала иск против Sony Music и The Jackson Estate, обвинив их в мошенничестве: она утверждала, что на диске Michael не все песни исполняются Джексоном. Ее предположения подтвердил нанятый независимый эксперт. И вот теперь Sony Music признали, что Monster, Keep Your Head Up и Breaking News действительно спеты другим человеком. Теперь Sony Music и The Jackson Estate может грозить уголовное разбирательство.

    Джерело: Hello!

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