День рождения Земфиры: лучшие хиты исполнительницы

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Земфира

Поздравляем и вспоминаем любимые песни рок-дивы

Сегодня, 26 августа, исполняется 42 года со дня рождения известной и популярной певицы Земфиры Рамазановой. Артистка стала олицетворением русского рока и возглавила движение, которое фанаты негласно называют «женский рок». Земфира состоялась не только как исполнительница, но и как композитор, автор песен, музыкант и продюсер.

Работу над своей группой «Zемфира» и первым студийным альбомом певица начала еще в 1998 году, когда переехала из Уфы в столицу. Начиная с 1999 года вышло шесть ее студийных альбомов, которые были по достоинству оценены ее поклонниками, сборник би-сайдов, а также два концертных альбома.

В конце 90-х Земфиру назвали «прорвавшимся голосом поколения», а ее песни неоднократно оказывались на первых строчках музыкальных чартов РФ.

Часто эпатажное поведение Земфиры на публике вызывало неприятие прессы и публики. Однако те, кто близком знакомт с Земфирой, отмечают, что она отличается перфекционизмом в рабочих моментах.

Певица продюсирует свои альбомы преимущественно сама, так как ее видение зачастую отличается от экспертов, а ее музыкальный стиль менялся от поп-рока к року. Также Земфира известна как продюсер музыкального фильма «Зеленый театр в Земфире» и киноленты «Последняя сказка Риты», созданной с режиссером Ренатой Литвиновой.

Последний ее альбом «Жить в твоей голове» собрал не меньше хвалебных отзывов, чем классические «П. М. М. Л.» и «Четырнадцать недель тишины», а главный дизайнер современности Демна Гвасалия записал певицу в музы.