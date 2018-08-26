День рождения Маколея Калкина: эволюция киноактера

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Маколей Калкин

Сегодня американский актер, звезда семейного фильма «Один дома» отмечает свое 38-летие

Маколей Карсон Калкин родился в Нью-Йорке, на Манхеттене. Первым полноценным фильмом с участием Маколея Калкина является «Дядюшка Бак», в котором мальчик играет одну из главных ролей. Эта комедия не стала популярной, но именно на ее съемочной площадке Калкина заметил Джон Хьюз, который искал ребенка на главную роль в фильме «Один дома».

Этот знаменитый рождественский фильм полностью перевернул жизнь юного актера. Фильм стал рекордсменом проката среди семейных комедийных фильмов, а из маленького актера сделал большую звезду. Маколей получил премию «Молодой актер» и номинировался на «Золотой глобус» в категории «Лучшая главная роль».

Успех фильма вполне логично повел за собой сиквел «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», который вышел в 1992 году и практически повторил успех первой части.

Достаточно ожидаемо, что публика хотела видеть Маколея Калкина исключительно в ролях, подобных Кевину Маккаллистеру, главному герою нашумевшей дилогии. Поэтому хоть и хорошие, но не отвечающие конъектуре фильмы «Наравне с отцом», «Щелкунчик», «Моя девочка», не были встречены тепло и даже не смогли окупить затраченные средства.

Та же судьба постигла и фильм «Повелитель страниц», хотя роль Ричи Тайлера вроде бы соответствовала образу домашнего мальчика. Исключением в череде коммерческих провалов был лишь триллер «Хороший сын», в котором партнером Маколя Калкина стал другой мальчик-звезда, Элайджа Вуд.

Последним этапом в детской карьере Калкина стал фильм-комедия «Богатенький Ричи». На момент съемок ему было уже 14 лет, и он уже комично смотрелся в роли маленького мальчика. На этом актерская биография Маколея фактически закончилась.

Возобновил актерскую карьеру Маколей Калкин только через 10 лет. Актер сыграл главную роль наркозависимого устроителя вечеринок в трагикомедии «Клубная мания». Последней крупной работой на сегодняшний день является роль в романтической комедии «Секс на завтрак», где актер играет одну из четырех главных ролей.