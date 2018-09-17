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    Шоу-биз

    Провокативная Брежнева шокировала фанатов новым нарядом

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    Провокативная Брежнева шокировала фанатов новым нарядом

    Вера удивила фанатов своим внешним видом

    Известная украинская певица Вера Брежнева всегда славилась своими эпатажными и дерзкими образами. И этот раз не стал исключением. Знаменитость опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

    На фото Вера позирует в черном наряде от известного бренда Yves Saint Laurent.

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    Провокативная Брежнева шокировала фанатов новым нарядом

    Откровенная фотография вызвала небывалый ажиотаж. Одним поклонникам пришлось по душе фото Веры, другие же, напротив, попытались звезду раскритиковать.

     Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес взорвала Инстаграм своим безупречным телом

    Джерело: styler.rbc.ua

    фотография Вера Брежнева певица
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