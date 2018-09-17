Провокативная Брежнева шокировала фанатов новым нарядом



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Вера удивила фанатов своим внешним видом

Известная украинская певица Вера Брежнева всегда славилась своими эпатажными и дерзкими образами. И этот раз не стал исключением. Знаменитость опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

На фото Вера позирует в черном наряде от известного бренда Yves Saint Laurent.

Откровенная фотография вызвала небывалый ажиотаж. Одним поклонникам пришлось по душе фото Веры, другие же, напротив, попытались звезду раскритиковать.

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Джерело: styler.rbc.ua