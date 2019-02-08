Ел креветки с тарелок клиентов: будущий зять Шварценеггера вспомнил о прошлой жизни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крис Пратт

Актер Крис Пратт, сыгравший главную роль в «Стражах галактики», рассказал о работе в забегаловке

Ныне популярный актёр Крис Пратт, который запомнился зрителям ролью в «Стражах галактики» и тем, что попросил у Шварценеггера руку его дочери, рассказал в своём аккаунте в Instagram, как 20 лет назад работал в кафе.

«Я был официантом в Bubba Gump Shrimp Company. Каждый раз, когда я возвращаюсь в это кафе, я вспоминаю тысячи креветок, которые я съел с тарелок клиентов по пути на кухню. Пожалуйста, давайте чаевые официантам. Оставляйте хотя бы 20%. Также оставляйте немного креветок», — такими словами подписал Крис Пратт свою фотографию в заведении.

Один из подписчиков заметил: «Кинозвезда работал в кафе, которое было вдохновлено фильмом. Вау». Дело в том, что заведение Bubba Gump – это отсылка к фильму «Форест Гамп», где друг главного героя предлагает ему открыть кафе с таким названием.