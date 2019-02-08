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    Шоу-биз

    Ел креветки с тарелок клиентов: будущий зять Шварценеггера вспомнил о прошлой жизни

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    Крис Пратт - Ел креветки с тарелок клиентов: будущий зять Шварценеггера вспомнил о прошлой жизни
    Крис Пратт

    Актер Крис Пратт, сыгравший главную роль в «Стражах галактики», рассказал о работе в забегаловке

    Ныне популярный актёр Крис Пратт, который запомнился зрителям ролью в «Стражах галактики» и тем, что попросил у Шварценеггера руку его дочери, рассказал в своём аккаунте в Instagram, как 20 лет назад работал в кафе.

     «Я был официантом в Bubba Gump Shrimp Company. Каждый раз, когда я возвращаюсь в это кафе, я вспоминаю тысячи креветок, которые я съел с тарелок клиентов по пути на кухню. Пожалуйста, давайте чаевые официантам. Оставляйте хотя бы 20%. Также оставляйте немного креветок», — такими словами подписал Крис Пратт свою фотографию в заведении.

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    Ел креветки с тарелок клиентов: будущий зять Шварценеггера вспомнил о прошлой жизни
    Ел креветки с тарелок клиентов: будущий зять Шварценеггера вспомнил о прошлой жизни
    Ел креветки с тарелок клиентов: будущий зять Шварценеггера вспомнил о прошлой жизни
    Ел креветки с тарелок клиентов: будущий зять Шварценеггера вспомнил о прошлой жизни
    Ел креветки с тарелок клиентов: будущий зять Шварценеггера вспомнил о прошлой жизни
    Ел креветки с тарелок клиентов: будущий зять Шварценеггера вспомнил о прошлой жизни
    Ел креветки с тарелок клиентов: будущий зять Шварценеггера вспомнил о прошлой жизни
    Ел креветки с тарелок клиентов: будущий зять Шварценеггера вспомнил о прошлой жизни

    Один из подписчиков заметил: «Кинозвезда работал в кафе, которое было вдохновлено фильмом. Вау». Дело в том, что заведение Bubba Gump – это отсылка к фильму «Форест Гамп», где друг главного героя предлагает ему открыть кафе с таким названием.

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