Ариана Гранде отказалась выступать на «Грэмми», потому что ей не дали спеть ее новую песню



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Ариана Гранде

Ариана Гранде должна была стать главной звездой предстоящей премии «Грэмми»

Певица, претендующая на награду в одной из главных категорий «Лучшее сольное поп-исполнение», собиралась исполнить на вечере две песни. Однако из-за конфликта с продюсерами Гранде отказалась присутствовать на церемонии.

Дело в том, что певица планировала спеть новую песню 7 Rings от начала и до конца, но ей позволили исполнить только фрагмент. А вторую песню ей и вовсе не разрешили выбрать, оставив окончательное решение на усмотрение организаторов. Подобное поведение оскорбило поп-принцессу, и она поспешила расторгнуть все ранние договоренности с продюсерами «Грэмми».

Примечательно, что изображение Арианы Гранде присутствует на всех плакатах, рекламирующих церемонию, и тем самым вводит в заблуждение зрителей. Организаторам придется в срочном порядке искать нового хедлайнера шоу, и очень вероятно, что на замену Гранде придет Леди Гага. Она уже подтвердила, что вместе с Марком Ронсоном споет свою знаменитую Shallow, номинированную на «Оскар» как «Лучшая песня».

Кстати, это не первый скандал, связанный с новым синглом Гранде 7 Rings. Недавно певица сделала татуировку, набив название песни на своей ладони по-японски. Но в надпись закралась ошибка, и вместо «семи колец» на руке девушки теперь красуются иероглифы, означающие «крошечный гриль».

Джерело: popcornnews