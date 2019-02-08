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    Шоу-биз

    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике

    • Розсилка
    Эшли Грэм - Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Эшли Грэм

    Пышнотелая девушка опровергла стереотип, что бикини в стиле 90-х идут только стройняшкам

    На днях самая известная в мире плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась в рекламном ролике, где показала свою фигуру со всех сторон. Модель примерила несколько купальников в стиле 90-х бренда Swimsuits For All. Ролик получился очень зажигательным. Грэм каталась на роликах, а также на скейтборде под музыку с молодыми парнями. Она держалась уверенно, хоть и показывала свою несовершенную фигуру с целлюлитом и выпирающими боками.

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    Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

    Не раз Эшли заявляла, что любит свое тело. По этой причине она и снялась в ролике, где продемонстрировала купальники для любого типа фигуры. Модель также сломала стереотип о том, что очень открытые бикини идут только очень худым девушкам. На пышнотелой Грэм они смотрелись очень эффектно.

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    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике
    Бодипозитив на пляже: плюс-сайз модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в купальнике

    Поклонники оставили ей множество комплиментов в соцсети. Стоит отметить, что даже у Эшли иногда случаются приступы неуверенности в себе. Модель занимается спортом, правильно питается и не позволяет себе употреблять фаст-фуд, сладости и газировку, но от этого лишние килограммы не уходят.

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