  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Елена-Кристина Лебедь призналась, что не любит готовить

    • Розсилка
    Елена-Кристина Лебедь - Елена-Кристина Лебедь призналась, что не любит готовить
    Елена-Кристина Лебедь

    Украинская телеведущая и возлюбленная Павла Розенко всегда отличалась стройностью, при этом она не придерживается никаких диет

    Как оказалось, Елена-Кристина Лебедь совсем не привередлива в еде. Об этом девушка призналась за кулисами шоу «Хто зверху?».

    «Готовка? Это вообще не про меня, – смеется она. – Я не люблю готовить, честно говорю! Захожу на кухню, чтобы проверить, что новенького есть в холодильнике. Я – человек, который в принципе ест на ходу практически все подряд. Особенно фрукты! В еде я очень непривередлива, поэтому для меня что-то этакое выготавливать и не надо».

    Место женщины отнюдь не на кухне – эту идею поддерживают многие представительницы прекрасного пола. Вот и Елена-Кристина не стала отрицать, что ей нравится, когда готовит ее мужчина.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Елена-Кристина Лебедь призналась, что не любит готовить
    Елена-Кристина Лебедь призналась, что не любит готовить
    Елена-Кристина Лебедь призналась, что не любит готовить
    Елена-Кристина Лебедь призналась, что не любит готовить
    Елена-Кристина Лебедь призналась, что не любит готовить

    «Думаю, что любая девушка готова расслабиться, когда есть хорошо готовящий мужчина, – улыбается ведущая проекта «Аферисты в сетях». – Спросите у каждой насчет мужчины-кулинара, и она вам скажет: «Класс, супер, беру!»

    Отметим, что в «Хто зверху?» Елена-Кристина «сражалась» в команде Леси Никитюк вместе со своими звездными коллегами Соней Плакидюк и Джамалой.

    Читайте також
    образ жизни питание телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ