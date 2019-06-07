Елена-Кристина Лебедь призналась, что не любит готовить



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Елена-Кристина Лебедь

Украинская телеведущая и возлюбленная Павла Розенко всегда отличалась стройностью, при этом она не придерживается никаких диет

Как оказалось, Елена-Кристина Лебедь совсем не привередлива в еде. Об этом девушка призналась за кулисами шоу «Хто зверху?».

«Готовка? Это вообще не про меня, – смеется она. – Я не люблю готовить, честно говорю! Захожу на кухню, чтобы проверить, что новенького есть в холодильнике. Я – человек, который в принципе ест на ходу практически все подряд. Особенно фрукты! В еде я очень непривередлива, поэтому для меня что-то этакое выготавливать и не надо».

Место женщины отнюдь не на кухне – эту идею поддерживают многие представительницы прекрасного пола. Вот и Елена-Кристина не стала отрицать, что ей нравится, когда готовит ее мужчина.

«Думаю, что любая девушка готова расслабиться, когда есть хорошо готовящий мужчина, – улыбается ведущая проекта «Аферисты в сетях». – Спросите у каждой насчет мужчины-кулинара, и она вам скажет: «Класс, супер, беру!»

Отметим, что в «Хто зверху?» Елена-Кристина «сражалась» в команде Леси Никитюк вместе со своими звездными коллегами Соней Плакидюк и Джамалой.