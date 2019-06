Кендалл Дженнер установила в своем особняке золотую ванну (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kendalljenner

22-летняя модель решила сделать интерьер своего жилища действительно роскошным

Поклонники увидели жилище Кендалл Дженнер благодаря последнему выпуску Keeping Up with the Kardashians. По нему Кортни Кардашьян провела целую экскурсию. Больше всего поклонников и 40-летнюю теледиву поразила ванная комната младшей сестры. И дело не в том, что это просторное пространство с большими окнами и мраморными поверхностями. По центру комнаты, напротив зеркала установлена сама ванна — она выполнена в ретро-стиле и покрашена в золотой цвет, напоминающий настоящий драгоценный металл. Кортни даже опубликовала этот предмет интерьера в Instagram.

«Кендалл, наверное, уже устала, что сейчас нам приходится делить шкаф, ванную, кровать, гардероб. Но я думаю, что вскоре она будет умолять меня вернуться», — пошутила звезда.

Кендалл Дженнер живет в Беверли-Хиллз уже два года. Этот особняк она приобрела у голливудского актера Чарли Шина за $7000000.

Джерело: graziamagazine.ru