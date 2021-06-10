Елена Зеленская назвала книгу украинского писателя, которую должен прочесть каждый

Что читает первая леди

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась любимой книгой, которую советует прочесть всем. Так, это роман писательницы Софии Андрухович «Феликс Австрия».

Такими подробностями она поделилась на личной странице в Instagram. Первая леди поддержала флешмоб от украинского издательства #Ya_читаю. По словам Зеленской, она обожает, когда лирические, драматические события в жизни персонажей происходят на фоне исторических событий и в реальных географических пространствах.

instagram.com/olenazelenska_official/

«Ивано-Франковск в последний период существования Австро-Венгерской империи, которым он описан в романе, раскрылся для меня совсем по-другому и в современности. Глубокая женская психология. Любовь, которая через мгновение превращается в ненависть, а потом – снова мгновенно – в еще более сильную любовь! Это непостижимо и увлекательно», – написала Елена свои впечатления.

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Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».