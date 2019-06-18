Елена Зеленская выбрала наряд небесного цвета для встречи с Брижит Макрон
Елена и Владимир Зеленские
instagram.com/olenazelenska_official/
Свой образ первая леди Украины дополнила туфлями-лодочками Jimmy Choo
На днях Елена Зеленская, как и полагается первой леди, сопроводила своего супруга на официальных встречах во Франции и Германии.
В Париже Елена впервые встретилась с женой Эммануэля Макрона – Брижит. Совместную фотографию с первой леди Франции Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram. Для торжественного приема жена президента Украины выбрала костюм небесного цвета от украинского бренда Elenareva и бежевые лодочки от Jimmy Choo.
«Я благодарю потрясающую первую леди за дружескую беседу, теплую атмосферу и советы, которые она мне дала», – подписала снимок Елена.
Большинство поклонников первой леди Украины оценили ее утонченный образ на приеме у Брижит Макрон и написали ей множество комплиментов.