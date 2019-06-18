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    Жизнь

    Елена Зеленская выбрала наряд небесного цвета для встречи с Брижит Макрон

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    <p>Елена и Владимир Зеленские</p> <p>instagram.com/olenazelenska_official/</p> - Елена Зеленская выбрала наряд небесного цвета для встречи с Брижит Макрон

    Елена и Владимир Зеленские

    instagram.com/olenazelenska_official/

    Свой образ первая леди Украины дополнила туфлями-лодочками Jimmy Choo

    На днях Елена Зеленская, как и полагается первой леди, сопроводила своего супруга на официальных встречах во Франции и Германии.

    В Париже Елена впервые встретилась с женой Эммануэля Макрона – Брижит. Совместную фотографию с первой леди Франции Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram. Для торжественного приема жена президента Украины выбрала костюм небесного цвета от украинского бренда Elenareva и бежевые лодочки от Jimmy Choo.

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    Елена Зеленская выбрала наряд небесного цвета для встречи с Брижит Макрон
    Елена Зеленская выбрала наряд небесного цвета для встречи с Брижит Макрон
    Елена Зеленская выбрала наряд небесного цвета для встречи с Брижит Макрон
    Елена Зеленская выбрала наряд небесного цвета для встречи с Брижит Макрон
    Елена Зеленская выбрала наряд небесного цвета для встречи с Брижит Макрон
    Елена и Владимир Зеленские

    «Я благодарю потрясающую первую леди за дружескую беседу, теплую атмосферу и советы, которые она мне дала», – подписала снимок Елена.

    Большинство поклонников первой леди Украины оценили ее утонченный образ на приеме у Брижит Макрон и написали ей множество комплиментов.

     

    первая леди Елена Зеленская
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