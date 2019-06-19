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    Жизнь

    Елена Зеленская выгуляла стильный брючный костюм с кроссовками

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    <p>Елена Зеленская</p> <p>instagram.com/olenazelenska_official/</p> - Елена Зеленская выгуляла стильный брючный костюм с кроссовками

    Елена Зеленская

    instagram.com/olenazelenska_official/

    Первая леди Украины сопровождает супруга в поездке по Европе и демонстрирует модные образы

    Елена Зеленская сопровождает мужа Владимира в его первой поездке в Европу в качестве президента Украины. Первая леди с удовольствием рассказывает о встречах и событиях на своей странице в соцсети Instagram. В середине июня пара отправилась во Францию и Германию.

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    Елена Зеленская выгуляла стильный брючный костюм с кроссовками
    Елена Зеленская выгуляла стильный брючный костюм с кроссовками
    Елена Зеленская выгуляла стильный брючный костюм с кроссовками
    Елена Зеленская выгуляла стильный брючный костюм с кроссовками
    Елена Зеленская выгуляла стильный брючный костюм с кроссовками
    Елена Зеленская выгуляла стильный брючный костюм с кроссовками
    Елена Зеленская выгуляла стильный брючный костюм с кроссовками
    Елена Зеленская выгуляла стильный брючный костюм с кроссовками
    Елена Зеленская выгуляла стильный брючный костюм с кроссовками
    Елена Зеленская выгуляла стильный брючный костюм с кроссовками
    Елена Зеленская выгуляла стильный брючный костюм с кроссовками
    instagram.com/olenazelenska_official/

    Для прогулки по Берлину первая леди Украины выбрала более повседневный наряд: она надела светлый брючный костюм свободного кроя и белые кроссовки. Свой образ Елена завершила квадратной коричневой сумкой Staud.

    Однако для официальной части визита – встречи с президентом Германии и его супругой – Зеленская оделась уже более строго. Она выбрала вечную классику: белую блузку и черные брюки с завышенной талией. На ногах у супруги президента Украины вновь можно было видеть лодочки Jimmy Choo.

     

    первая леди Елена Зеленская
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