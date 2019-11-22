Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе



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Девушка весила 120 килограммов

Девушка смотрела обучающие ролики на YouTube и занималась у себя дома

30-летняя Кайли Малкахи из города Вуллонгонг, Новый Южный Уэльс, Австралия, всегда была полной. Несмотря на то, что она перепробовала множество диет и упражнений, девушка весила 120 килограммов. В 2016 году Кайли решила обратиться за помощью к врачу, который диагностировал у нее синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Это гормональное расстройство известно тем, что вызывает ожирение, проблемы с акне и волосами на лице, а также увеличивает риск развития диабета у женщин.

Кайли проконсультировалась с диетологом, чтобы узнать, существует ли особая диета, которой она должна следовать, чтобы справиться со своим состоянием. Ей велели убрать из рациона молочные продукты и глютен.

Диетолог также посоветовал Кайли попробовать высокоинтенсивные тренировки, но она была «слишком застенчива», чтобы пойти в спортзал.

Девушка смотрела обучающие ролики на YouTube и занималась у себя дома.

К декабрю 2017 года Кайли похудела на 55 килограммов и снова почувствовала себя собой.

Два месяца спустя ее бойфренд Адам, который был с ней все это время, сделал ей предложение.

В день ее свадьбы в марте 2019 года Кайли весила 65 килограммов. Несколько ее тетушек «плакали», когда они видели ее «такой красивой».

«Свадьба — это все, на что я могла надеяться», — сказала Кайли.

Кайли удалось сбросить 55 килограммов всего за 12 месяцев в 2017 году, а затем она вышла замуж за мужчину своей мечты на пляжной свадебной церемонии в марте 2019 года.