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    Здоровье

    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе

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    Девушка весила 120 килограммов - Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Девушка весила 120 килограммов

    Девушка смотрела обучающие ролики на YouTube и занималась у себя дома

    30-летняя Кайли Малкахи из города Вуллонгонг, Новый Южный Уэльс, Австралия, всегда была полной. Несмотря на то, что она перепробовала множество диет и упражнений, девушка весила 120 килограммов. В 2016 году Кайли решила обратиться за помощью к врачу, который диагностировал у нее синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Это гормональное расстройство известно тем, что вызывает ожирение, проблемы с акне и волосами на лице, а также увеличивает риск развития диабета у женщин.

    Кайли проконсультировалась с диетологом, чтобы узнать, существует ли особая диета, которой она должна следовать, чтобы справиться со своим состоянием. Ей велели убрать из рациона молочные продукты и глютен.

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    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе
    Австралийка за год похудела на 55 кг, чтобы хорошо выглядеть на свадьбе

    Диетолог также посоветовал Кайли попробовать высокоинтенсивные тренировки, но она была «слишком застенчива», чтобы пойти в спортзал.

    Девушка смотрела обучающие ролики на YouTube и занималась у себя дома.

    К декабрю 2017 года Кайли похудела на 55 килограммов и снова почувствовала себя собой.

    Два месяца спустя ее бойфренд Адам, который был с ней все это время, сделал ей предложение.

    В день ее свадьбы в марте 2019 года Кайли весила 65 килограммов. Несколько ее тетушек «плакали», когда они видели ее «такой красивой».

    «Свадьба — это все, на что я могла надеяться», — сказала Кайли.

    Кайли удалось сбросить 55 килограммов всего за 12 месяцев в 2017 году, а затем она вышла замуж за мужчину своей мечты на пляжной свадебной церемонии в марте 2019 года.

    диета свадьба
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