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    Шоу-биз

    Светлана Лобода в бра и расстегнутых микрошортах раскрыла секрет своей стройности

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    <p>37-летняя Светлана Лобода может похвастаться точеной фигурой</p> <div></div> - Светлана Лобода в бра и расстегнутых микрошортах раскрыла секрет своей стройности

    37-летняя Светлана Лобода может похвастаться точеной фигурой

    Певица знает цену своим прелестям и поэтому не упускает возможности продемонстрировать собственные формы

    Знаменитая 37-летняя блондинка Светлана Лобода сейчас отдыхает на курорте в Мексике. Она щедро делится колоритными снимками в бикини на фоне местных пейзажей. Звезда опубликовала фото, на котором она запечатлена в черном бра от бикини и полурасстегнутых ультракоротких джинсовых шортах. Яркой деталью образа Лободы стала соломенная шляпа.

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    Светлана Лобода в бра и расстегнутых микрошортах раскрыла секрет своей стройности
    Светлана Лобода в бра и расстегнутых микрошортах раскрыла секрет своей стройности
    Светлана Лобода в бра и расстегнутых микрошортах раскрыла секрет своей стройности
    Светлана Лобода в бра и расстегнутых микрошортах раскрыла секрет своей стройности
    Светлана Лобода в бра и расстегнутых микрошортах раскрыла секрет своей стройности
    Светлана Лобода в бра и расстегнутых микрошортах раскрыла секрет своей стройности

     «Когда хочется есть – пей», – с юмором написала Светлана в Instagram. Поклонники восхитились ее формами. «Идеальная, как всегда», «По тебе видно, что ты не ешь, а пьешь», «Хочешь есть – попей водички, вот он – гимн анорексички», «Какая же красивая, идеальная», – отметили фолловеры.

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