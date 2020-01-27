Светлана Лобода в бра и расстегнутых микрошортах раскрыла секрет своей стройности



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37-летняя Светлана Лобода может похвастаться точеной фигурой

Певица знает цену своим прелестям и поэтому не упускает возможности продемонстрировать собственные формы

Знаменитая 37-летняя блондинка Светлана Лобода сейчас отдыхает на курорте в Мексике. Она щедро делится колоритными снимками в бикини на фоне местных пейзажей. Звезда опубликовала фото, на котором она запечатлена в черном бра от бикини и полурасстегнутых ультракоротких джинсовых шортах. Яркой деталью образа Лободы стала соломенная шляпа.

«Когда хочется есть – пей», – с юмором написала Светлана в Instagram. Поклонники восхитились ее формами. «Идеальная, как всегда», «По тебе видно, что ты не ешь, а пьешь», «Хочешь есть – попей водички, вот он – гимн анорексички», «Какая же красивая, идеальная», – отметили фолловеры.

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