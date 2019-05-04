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    Жизнь

    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал

    • Розсилка
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал

    Королевский биограф Кэти Николл раскрыла неизвестные ранее детали подготовки к свадьбе принца Гарри

    Накануне долгожданного появления малыша принца Гарри и Меган Маркл стали известны некоторые факты отношений между герцогиней Сассекской и Елизаветой II.

    Как рассказала королевский биограф Кэти Николл, у Маркл есть еще одно увлечение – макробиотическая диета, зз-за которой в королевском дворце разгорелся скандал. Неприятный инцидент, о котором стало известно лишь сейчас, произошел перед свадьбой Меган и принца Гарри. На торжество были приглашены и голливудские звезды, некоторые из которых придерживались принципов макробиотики, сообщает The Daily Mail.

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    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал
    Елизавета II жестко осадила Меган Маркл, устроившую очередной скандал

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    Будущая герцогиня Сассекская настаивала на том, чтобы для этих гостей приготовили особенные угощения, и лично следила за поварами, дегустируя блюда. В одном из них Меган отчетливо ощутила вкус яиц, которых, согласно новомодной диете, там не должно было быть. Персонал уверял невесту принца, что все сделано так, как она хотела, но Маркл заговорила на повышенных тонах.

    «Нет, я попробовала, попробовала! В этом блюде есть яйцо!» – кричала актриса.

    В ситуацию пришлось вмешаться самой королеве, которая неожиданно вошла в помещение, Елизавета II решительно отвела Меган в сторонку.

    «Меган, в этой семье мы так не разговариваем с людьми», – осадила монархиня невестку.

     Читайте также: 17-летняя Билли Айлиш призвала поклонников не трогать ее грудь на фан-встречах.


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