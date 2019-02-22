Карди Би поделилась умилительным видео с дочкой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карди Би

26-летняя певица Карди Би не балует поклонников кадрами своей семимесячной дочки Калчэр

Но последние несколько дней стали исключением. Сначала певица похвасталась в сети роскошным браслетом, который подарила малышке, а сегодня опубликовала позитивное видео с дочкой.

В ролике играет один из треков супруга Карди, рэпера Offset. Их общая дочка Кэлчер в розовом худи с капюшоном, задорно смеется, слыша голос своего папы. В подписи к видео рэперша якобы передала слова малышки.

«Эта песня моя одна из самых любимых среди треков моего папы! Остальные вы услышите сегодня вечером! Вперед, папа!!!», — написала Карди в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CARDIVENOM (@iamcardib) 21 Фев 2019 в 6:48 PST

Поклонники умилились позитивному видео и восхитились внешностью Калчэр.

«Какая она у тебя красотка!!!», «Милашка!», «Карди, не прячь ее от нас, она очаровательна», «Пересматриваю по третьему кругу! Супер видео и Калчэр красавица», — написали они в комментариях.