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    Жизнь

    Карди Би поделилась умилительным видео с дочкой

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    Карди Би - Карди Би поделилась умилительным видео с дочкой
    Карди Би

    26-летняя певица Карди Би не балует поклонников кадрами своей семимесячной дочки Калчэр

     Но последние несколько дней стали исключением. Сначала певица похвасталась в сети роскошным браслетом, который подарила малышке, а сегодня опубликовала позитивное видео с дочкой.

    В ролике играет один из треков супруга Карди, рэпера Offset. Их общая дочка Кэлчер в розовом худи с капюшоном, задорно смеется, слыша голос своего папы. В подписи к видео рэперша якобы передала слова малышки.

    «Эта песня моя одна из самых любимых среди треков моего папы! Остальные вы услышите сегодня вечером! Вперед, папа!!!», — написала Карди в Instagram.

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    Публикация от CARDIVENOM (@iamcardib)

    Поклонники умилились позитивному видео и восхитились внешностью Калчэр.

    «Какая она у тебя красотка!!!», «Милашка!», «Карди, не прячь ее от нас, она очаровательна», «Пересматриваю по третьему кругу! Супер видео и Калчэр красавица», — написали они в комментариях.

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