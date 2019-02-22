Карди Би поделилась умилительным видео с дочкой
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Розсилка
26-летняя певица Карди Би не балует поклонников кадрами своей семимесячной дочки Калчэр
Но последние несколько дней стали исключением. Сначала певица похвасталась в сети роскошным браслетом, который подарила малышке, а сегодня опубликовала позитивное видео с дочкой.
В ролике играет один из треков супруга Карди, рэпера Offset. Их общая дочка Кэлчер в розовом худи с капюшоном, задорно смеется, слыша голос своего папы. В подписи к видео рэперша якобы передала слова малышки.
«Эта песня моя одна из самых любимых среди треков моего папы! Остальные вы услышите сегодня вечером! Вперед, папа!!!», — написала Карди в Instagram.
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Поклонники умилились позитивному видео и восхитились внешностью Калчэр.
«Какая она у тебя красотка!!!», «Милашка!», «Карди, не прячь ее от нас, она очаровательна», «Пересматриваю по третьему кругу! Супер видео и Калчэр красавица», — написали они в комментариях.